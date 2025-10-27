Ζενεβιέβ Μαζαρί για τον σύζυγό της: Ζηλεύω πάρα πολύ και κάνω όλες τις κατινιές, διεκδικώ το “δέντρο μου”

Από την επαγγελματική της πορεία στα τηλεοπτικά projects First Dates και GNTM, μέχρι και για τη σχέση με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη και τη στάση της απέναντι στις κριτικές μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η γνωστή creative director έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως ζηλεύει πολύ τον σύζυγό της, ενώ σημείωσε πως «κάνει όλες τις κατινιές, όπως το ψάξιμο του τηλεφώνου».

«Είναι ένας άψογος άνθρωπος. Έχει χιούμορ, με φροντίζει, περνάμε καλά», είπε για τον σύζυγό της, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη ζήλια και το φλερτ μέσα στη σχέση της: «Φλερτάρουν κι εμένα και τον άνδρα μου. Είμαστε ακόμη ερωτεύσιμοι. Ζηλεύω φουλ, είμαι η ζηλιάρα. Διεκδικώ το δέντρο μου, 20 χρόνια το έχω… θα μου το φάει κάποια; Ψάχνω κινητό και όλες αυτές τις “κατινιές” τις κάνω, δεν μασάω».

Σε ερώτηση για τις αρνητικές κριτικές που κατά καιρούς δέχεται, η Ζενεβιέβ ξεκαθάρισε πως μόνο οι άνθρωποι του στενού της κύκλου μπορούν πραγματικά να την «ταρακουνήσουν». «Ο άνδρας μου και τα παιδιά μου, όταν μου πουν κάτι αρνητικό, θα το σκεφτώ. Ο κόσμος ξέρει πια τι έχω βαρεθεί να με ρωτούν οι δημοσιογράφοι και γι’ αυτό δεν θα ασχοληθώ», σημείωσε.

Όσο για την εξωτερική της εμφάνιση, δεν έκρυψε τίποτα, τονίζοντας πως φροντίζει τον εαυτό της με τρόπο που την ευχαριστεί. «Πηγαίνω στον πλαστικό, κάνω τα μπότοξ μου, τις μεσοθεραπείες μου, βάζω τις μάσκες μου, μεγαλώνω τα φρύδια μου, ό,τι θέλω κάνω», δήλωσε χωρίς δισταγμό.