Ξέσπασε ο Χάρης Τζωρτζάκης: “Μας έκοψαν το ρεύμα για 320 ευρώ”

Μία καταγγελία για τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΗΕ θέλησε να κάνει ο ηθοποιός, Χάρης Τζωρτζάκης, τονίζοντας ότι του έκοψαν το ρεύμα του σπιτιού του επειδή χρώσταγε 320 ευρώ.

Όπως περιέγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης την Τρίτη στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» του OPEN, εκείνος και η σύζυγός του ξέχασαν να πληρώσουν για δυο τρεις μήνες το ρεύμα και τους κόπηκε χωρίς ειδοποίηση, ενώ για να επανασυνδεθεί χρειάστηκε να περάσουν 3,5 μέρες.

«Ξεχάσαμε λόγω δουλειών να πληρώσουμε το ρεύμα. Για δύο – τρεις μήνες ήταν 320 ευρώ ο λογαριασμός. Δεν ήρθε ποτέ ειδοποιητήριο ότι θα μας κοπεί το ρεύμα. Μας κόψαν το ρεύμα, πληρώσαμε κατευθείαν το υπόλοιπο του ποσού, επικοινωνήσαμε με τη ΔΕΗ, μας είπαν να επικοινωνήσουμε με τον ΔΕΔΗΕ, γιατί δεν είναι δικό τους θέμα.

Ήταν Πέμπτη και ο ΔΕΔΗΕ μας ενημέρωσε ότι θα μας συνδέσει το ρεύμα τη Δευτέρα. Επομένως μεσολαβούσαν 3,5 μέρες μέχρι να έχουμε ξανά ρεύμα στο σπίτι. Τους ενημέρωσα ότι έχουμε δύο μικρά παιδιά στο σπίτι 4 και 7 χρονών, παρόλα αυτά τίποτα δεν μπορούσε να γίνει για την περίπτωσή μας», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Πληρώνουμε ανελλιπώς τις υποχρεώσεις μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην πρώτη “στραβή” μας τιμωρούν και μας κόβουν το ρεύμα. Και λέω εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε έχουμε και 2 φίλους, θα πάμε σε ένα άλλο σπίτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία και δεν έχει κανέναν στη ζωή του ή όποιος δεν έχει κανέναν στη ζωή του… Και μετά αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο οι άνθρωποι πηδάνε από τα μπαλκόνια, είναι δυνατόν;», είπε ακόμα ο Χάρης Τζωρτζάκης.

«Οι άνθρωποι είναι παρατημένοι. Ζούμε σε ένα κράτος που δεν σκέφτεται καθόλου τον πολίτη. Το μοναδικό πράγμα το οποίο σκέφτεται το κράτος διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πως θα τα αρπάζει και θα τιμωρεί τον πολίτη. Στο παραμικρό λάθος είναι έτοιμο να σε πυροβολήσει», ξέσπασε στη συνέχεια ο Χάρης Τζωρτζάκης.