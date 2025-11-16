Ξεσπά ο Μάριος Ιορδάνου: Δεν τους μπορώ, είναι άνδρες που στην ουσία δεν είναι άνδρες

Με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα μαζί με την σύντροφο του, Σοφία Καζαντζιάν την φετινή σεζόν, ο Μάριος Ιορδάνου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τη δημοσιογράφο Ευαγγελίνα Βόσνου, όπως είδαμε το πρωινό της Κυριακής στο πρόγραμμα του OPEN.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αφενός στη σημασία των επιλογών στην καλλιτεχνική του διαδρομή και αφετέρου σε όσους συναδέλφους του, ή μη, που επιδεικνύουν την αδυναμία τους στο άλλο φύλο.

Ειδικότερα, ο Μάριος Ιορδάνου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν μου λείπει τίποτα από την τηλεόραση του τότε. Δεν μου λείπει τίποτα γιατί τότε είχα μπει σε έναν αυτόματο πιλότο. Με έπαιρναν για τη μία σειρά, με έπαιρναν για την άλλη, με έπαιρναν για το τάδε θεατρικό. Δεν έκανα επιλογές επειδή εγώ τις ήθελα, ενώ τώρα επιλέγω”.

“Δεν υπήρξαν άνθρωποι που με έβαλαν σε κανένα καλούπι γιατί δεν τους άφησα ποτέ. Δεν με ένοιαζε τι θα πουν. Τι, θα πουν ότι είμαι ένα ρεμάλι; Μπορεί να είμαι. Ότι είμαι ένας βλάκας; Μπορεί να είμαι. Ό,τι και να πουν δεν με αφορά, η μόνη γνώμη που με αφορά είναι αυτή που έχω εγώ για τον εαυτό μου”, συμπλήρωσε.

“Βγαίνουν πάρα πολλοί και λένε “πω πω, μ’ αρέσουν οι γυναίκες” και θέλουν να το παίξουν άνδρες, δεν τους μπορώ αυτούς. Είναι άνδρες που στην ουσία δεν είναι άνδρες. Και δεν υπάρχει ούτε άνδρας ούτε γυναίκα, τίποτα απ’ όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε άνδρες και γυναίκες αλλά σε ανθρώπους και υπανθρώπους” ανέφερε, εν συνεχεία, ο Μάριος Ιορδάνου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο μαγκαζίνο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEN.