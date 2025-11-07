MENOY

Βίκυ Βολιώτη: Πήρε το πτυχίο της δίπλα στην κόρη της, Άννα – “Κάλλιο αργά παρά ποτέ”

THESTIVAL TEAM

Η γνωστή ηθοποιός Βίκυ Βολιώτη παρέλαβε το πτυχίο της από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας δίπλα της την κόρη της, Άννα και αγαπημένα της πρόσωπα και μοιράστηκε τη χαρά της στα social media δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες.

«Ναι, είναι κάποιες μέρες που έχουν πολλή χαρά! Που σκέφτεσαι ότι ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει η ζωή! Που επιβεβαιώνονται όλα τα κλισέ: ποτέ δεν είναι αργά, γερνάς όταν το αποφασίσεις κλπ.

Σήμερα έγινε η ορκωμοσία και παρέλαβα το πτυχίο μου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών! Μπαμπά, το πήρα το πτυχίο που ήθελες τόσο πολύ και με είχες συμβουλέψει να πάρω λίγο πριν σε χάσω,  μαθήτρια ακόμα στο σχολείο… Κάλλιο αργά παρά ποτέ. ( κι άλλο κλισέ!)
Και είμαι πολύ χαρούμενη που σε αυτή τη στιγμή με συνόδευσε η κόρη μου, η Αννα!

Ομως χωρίς τους συμφοιτητές μου, τη φοβερή αυτή ομάδα των φίλων και συμπορευτων τα πράγματα θα ήταν πολύ δυσκολότερα! Τους ευχαριστώ έναν έναν! Αλέξανδρε, Αλεξάνδρα, Δήμητρα , Δημήτρη Μικ., Δημητρη, Αγγελικη, Ιωάννα, Θανο , Αθηνά, Αγγελικη Πασπ., Γιάννη, Στέλιο, Κατερίνα, σας φιλώ όλους», έγραψε η Βίκυ Βολιώτη.

