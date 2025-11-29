MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βίκυ Καρατζόγλου: Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και ήθελαν να με διώξουν από τη δουλειά

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τις νέες μουσικές της εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου, η Βίκυ Καρατζόγλου παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τη δημοσιογράφο Πένυ Καβέτσου, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο στην ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε στα πρώτα της βήματα στο χώρο του τραγουδιού, οι οποίες την οδήγησαν να αποσυρθεί και να κλειστεί στον εαυτό της για αρκετά χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Βίκυ Καρατζόγλου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ξεκινώντας δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Ήμουν πολύ μικρούλα, ήμουν 18,5 χρονών και δέχθηκα διάφορα πράγματα. Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και ήθελαν να με διώξουν από τη δουλειά, στην οποία με κράτησαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν ενέδωσα σ’ αυτά που ζητούσαν”.

“Ήμουν πολύ μικρή, πολύ χαμογελαστή και πολύ ανοιχτή. Νομίζω ότι μετά κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου και πέρασαν γύρω στα 15 χρόνια που έχασα τον αυθορμητισμό μου. Δεν το καταλάβαινα τότε, απλώς κλείστηκα στον εαυτό μου”.

“Έπρεπε να μεγαλώσω και να φτάσω γύρω στα 40 για να καταλάβω ότι μπορώ να είμαι πιο ανοιχτή. Όλα αυτά ήρθαν και απ’ αυτό το περιστατικό και μετά από κάποια άλλα που έγιναν στην πορεία, μαζεύτηκαν όλα” συμπλήρωσε, επίσης, η Βίκυ Καρατζόγλου στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

Βίκυ Καρατζόγλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 22 ώρες πριν

Εκτοξεύθηκαν στο διάστημα πέντε ελληνικοί δορυφόροι – “Η παρουσία της Ελλάδας είναι πλέον πραγματικότητα”

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Δύσκολη νύχτα στο Κίεβο: Μπαράζ επιθέσεων από τη Ρωσία με drones και πυραύλους

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Πολυκυστικές Ωοθήκες: Η “σιωπηλή διαταραχή” πίσω από τον ασταθή κύκλο εκατομμυρίων γυναικών που πολλές αγνοούν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

KKE για λειψυδρία: Κυβερνητικό σχέδιο για εμπορευματοποίηση του νερού

LIFESTYLE 9 λεπτά πριν

Αναστασία Ζαννή για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Tαυτίζομαι μαζί της σαν γυναίκα, έχει άστρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χαμός στην Καβάλα: Οπαδοί του Νέστου προπηλάκισαν τον Κώστα Ραπτόπουλο για σχόλια που είχε κάνει – Δείτε βίντεο