Βίκυ Καρατζόγλου: Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και ήθελαν να με διώξουν από τη δουλειά

Με αφορμή τις νέες μουσικές της εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου, η Βίκυ Καρατζόγλου παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τη δημοσιογράφο Πένυ Καβέτσου, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο στην ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε στα πρώτα της βήματα στο χώρο του τραγουδιού, οι οποίες την οδήγησαν να αποσυρθεί και να κλειστεί στον εαυτό της για αρκετά χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Βίκυ Καρατζόγλου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ξεκινώντας δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Ήμουν πολύ μικρούλα, ήμουν 18,5 χρονών και δέχθηκα διάφορα πράγματα. Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και ήθελαν να με διώξουν από τη δουλειά, στην οποία με κράτησαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν ενέδωσα σ’ αυτά που ζητούσαν”.

“Ήμουν πολύ μικρή, πολύ χαμογελαστή και πολύ ανοιχτή. Νομίζω ότι μετά κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου και πέρασαν γύρω στα 15 χρόνια που έχασα τον αυθορμητισμό μου. Δεν το καταλάβαινα τότε, απλώς κλείστηκα στον εαυτό μου”.

“Έπρεπε να μεγαλώσω και να φτάσω γύρω στα 40 για να καταλάβω ότι μπορώ να είμαι πιο ανοιχτή. Όλα αυτά ήρθαν και απ’ αυτό το περιστατικό και μετά από κάποια άλλα που έγιναν στην πορεία, μαζεύτηκαν όλα” συμπλήρωσε, επίσης, η Βίκυ Καρατζόγλου στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.