Βικτώρια Καρύδα: Δάκρυσε για τη δολοφονία του συζύγου της – “Σταμάτησα να τρώω χωρίς να το θέλω”

Η Βικτώρια Καρύδα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και μίλησε για τα τελευταία δύσκολα χρόνια της. Μέσα σε αυτά κλήθηκε να διαχειριστεί τόσο την απώλεια του συζύγου της, όσο και εκείνη της μητέρας της, που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2025. Ο πόνος μέσα της, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, παραμένει άσβεστος.

Η Βικτώρια Καρύδα παραδέχτηκε ότι απομακρύνθηκε συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Έχω αποτραβηχτεί από τα φώτα γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου, η ψυχολογία μου δεν είναι στην καλύτερη φάση», είπε, εξηγώντας ότι όλα όσα συνέβησαν την ανάγκασαν να βάλει φρένο και να προστατεύσει την ψυχική της υγεία.

Μιλώντας για τον θάνατο της μητέρα της, περιέγραψε την πιο δύσκολη περίοδο. «Η απώλεια της μητέρας μου ήταν ξαφνική, έπαθε εγκεφαλικό και μπήκε στο νοσοκομείο. Ήταν φυτό για τρεις εβδομάδες. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια και μας κοίταξε, της φώναζα και την ταρακούναγα. Μετά ήταν με κλειστά τα ματάκια της. Η μητέρα μου έζησε πολύ ωραία ζωή και πήρε αγάπη».

Όταν μίλησε για τη δολοφονία του συζύγου της «έσπασε» μπροστά στην κάμερα: «Ο άντρας μου ήταν άλλη απώλεια, δεν τη δέχομαι με τίποτα και δεν θα δεχτώ αυτό που έχει γίνει», τόνισε η Βικτώρια Καρύδα, ξεκαθαρίζοντας ότι η πληγή παραμένει ανοιχτή. «Ήταν πολύ δύσκολα μετά τη δολοφονία του άντρα μου. Διαλύθηκα μετά από έξι χρόνια, σταμάτησα να τρώω χωρίς να το θέλω. Δεν είχα όρεξη. Είχα χάσει σε μια εβδομάδα 9 κιλά. Πιστεύω τη δικαίωση θα την πάρω από τον Θεό».

Η Βικτώρια Καρύδα μίλησε και για τη σχέση της με τα παιδιά της, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμή της. «Με την κόρη μου που είναι 13 είμαστε φίλες και μοιραζόμαστε πράγματα. Ο γιόκας μας είναι 12 και επειδή είναι αγόρι δεν ανοίγει συζήτηση», είπε.

Αναγνώρισε επίσης πως δεν θα είχε αντέξει χωρίς στήριξη. «Έχω βοήθεια, αλλιώς θα τρελαινόμουν. Πάντα θα μιλάω για τον άντρα μου. Όπως ανεβάζω τις δουλειές μου και τις όμορφες δουλειές, θα ανεβάζω και τις δυστυχισμένες».

