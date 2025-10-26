MENOY

Βασίλης Κούκουρας: Δέχθηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την αντικατάσταση που κάνει στον Στάθη Μαντζώρο σε θεατρική παράσταση τη φετινή σεζόν, ο Βασίλης Κούκουρας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στον Alpha.

Ειδικότερα, ο δημοφιλής ηθοποιός σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η παράσταση είναι το “Ghost Story 2:22″ και, αν κρίνει κανείς από τον τίτλο, είναι μια ιστορία ενός φαντάσματος. Τώρα, έχει να κάνει με το αν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε στα φαντάσματα”.

“Να πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει τον λόγο που σίριαλ, στα οποία συμμετείχα, κάνουν μέχρι και σήμερα τεράστια επιτυχία. Ίσως είναι λιγάκι οι χαρακτήρες πιο ταυτισμένοι με τον κόσμο. Καλά έκανε και άλλαξε μέρα και ώρα προβολής, φέτος, το “Κωνσταντίνου και Ελένης” γιατί πρέπει να αναπαυθεί και λίγο αυτό”.

“Δέχθηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει και έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Εγώ το έκανα, το χάρηκα, έπαιρνα τα χρήματα μου και μου άρεσε αυτή η επαφή με τον κόσμο” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Βασίλης Κούκουρας στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

