Βασιλική Τρουφάκου για τη μητρότητα: Είναι πολύ καλύτερη από ό,τι φανταζόμουν

|
THESTIVAL TEAM

Τα συναισθήματά της για τη μητρότητα περιέγραψε η Βασιλική Τρουφάκου, αναφέροντας πως η εμπειρία της ξεπέρασε κάθε προσδοκία και είναι πολύ καλύτερη απ’ ό,τι είχε φανταστεί.

Η ηθοποιός που έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων μίλησε για την απόκτηση του γιου της, αλλά και για την εγκυμοσύνη της.

Όπως ανέφερε η Βασιλική Τρουφάκου, η φροντίδα του παιδιού απαιτεί πολλή και συχνά «αφανή» δουλειά, ενώ τόνισε ότι ο γιος της είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός: «Είναι πολύ καλύτερο απ’ ό,τι το φανταζόμουν. Έχει πολλή δουλειά το παιδί και αφανή εργασία. Ο γιος μου θα γίνει 1,5 έτους, είναι πολύ επικοινωνιακός».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως όταν έμεινε έγκυος αποφάσισε να παραμείνει μέχρι και το τέλος της κύησης ενεργή επαγγελματικά, καθώς εκείνη την περίοδο έκανε γυρίσματα για την τηλεοπτική σειρά «Famagusta» στην Κύπρο: «Δεν έλειψα από τη δουλειά. Κατέβασα του ρυθμούς αλλά δεν έλειψα. Πήγαινα στην Κύπρο που είχαμε το “Famagusta” μέχρι 7-8 μηνών και παλεύαμε με τον Αντρέα Γεωργίου μην γεννήσω. Δούλευα μέχρι τέλος της εγκυμοσύνης και ξεκίνησα να δουλεύω νωρίς μετά τη γέννα».

