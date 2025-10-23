MENOY

LIFESTYLE

Βαλαβάνη: Η selfie αγκαλιά με τον 3,5 μηνών γιο της στη νέα τους βόλτα – Δείτε φωτογραφία

THESTIVAL TEAM

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη διανύει τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα και μοιράζεται μέσα από τα social media φωτογραφίες με τον γιο της.

Στα μέσα του φετινού καλοκαιριού η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ολοκληρώνοντας την ευτυχία της δίπλα στον Γρηγόρη Μόργκαν.

Στη νέα της ανάρτηση στο instagram η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της στη νέα του βόλτα. 

