Τζόυς Ευείδη: Είχα σερβίρει τον Ρώμα και μου φάνηκε πολύ σνομπ

H γνωστή ηθοποιός που συμμετείχε στις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες Τζόυς Ευείδη παραχώρησε συνέντευξη στις Rainbow Mermaids, όπου διηγήθηκε ιστορίες από την επαγγελματικής της πορεία.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Χάρη Ρώμα, το «Ρετιρέ» και τις οικονομικές απολαβές σε σχέση με τις «Τρεις Χάριτες», ενώ δεν παρέλειψε να πει για την πρώτη φορά που έπαιξε στον κινηματογράφο γυμνή.

Αρχικά, η Τζόυς Ευείδη είπε: «Τότε μου είχε πει η Άννα (σ.σ. Χατζησοφιά) “γράφω ένα με τον Ρώμα”. Και της λέω “Με τον Ρώμα;”. Δεν τον ήξερα αλλά τον είχα σερβίρει και μου φαινόταν πολύ σνομπ. “Με αυτόν μωρή βρήκες;”. Και πάω και μου το διαβάζει και έπεσε από τον καναπέ από τα γέλια. Το πρώτο επεισόδιο ήταν αριστούργημα».