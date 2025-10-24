MENOY

LIFESTYLE

Τζον Μπον Τζόβι: “Ευγνώμων και ταπεινός” – Επιστρέφει σε περιοδεία 3 χρόνια μετά την επέμβαση στις φωνητικές χορδές

THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός ροκσταρ Τζον Μπον Τζόβι λέει πως είναι «ευγνώμων και ταπεινός» που μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή ξανά μετά την επέμβαση που έκανε στις φωνητικές χορδές του, καθώς το συγκρότημά του, που φέρει το όνομά του, ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα μια περιοδεία για την επάνοδό του.

Ο 63χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022 και χρειάστηκε τρία χρόνια αποκατάστασης προκειμένου να μπορέσει να τραγουδήσει ξανά ζωντανά.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Νιώθω επίσης ευγνώμων και ταπεινός», είπε στο Ρόιτερς ο Μπον Τζόβι, στο περιθώριο μιας συνέντευξης Τύπου στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, για την περιοδεία του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

