Τζένη Διαγούπη: “Θέλω ο κάθε άνθρωπος να είναι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει στον καθρέφτη”

Η Τζένη Διαγούπη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» με την γνωστή ηθοποιό να αναφέρεται σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων για την προσωπική της ζωή, την υιοθέτηση παιδιού, αλλά και το κίνημα του me too.

«Το ξέραμε αλλά η Καίτη δεν το έφερνε μαζί της στο γύρισμα. Πηγαίναμε εμείς και λέγαμε “ξύπνησα νωρίς, δεν μπορώ, δεν έχω μάθει τα λόγια” και η Καίτη ερχόταν μετά από την ανοσοθεραπεία και έτρωγε την μπανάνα της και κάναμε μαζί γύρισμα.

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτό» ανέφερε αρχικά η Τζένη Διαγούπη.

«Δεν θέλω να επιβάλλω σε κάποιον ότι επειδή εγώ είμαι χοντρή, είναι ωραίο να είσαι χοντρός. Έχω μεγάλο θέμα με το body positivity. Εγώ θέλω ο κάθε άνθρωπος μα είναι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη το πρωί. Αν μπορείς να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Εγώ προσπαθώ να κοιτάζομαι στην καθρέφτη το πρωί. Με ενοχλεί που έχω παραπάνω κιλά και προσπαθώ να τα καταφέρω για μένα.

Τώρα, να περάσω το μήνυμα αν κάποια γυναίκα πρέπει να αδυνατίσει ή πρέπει να παχύνει ή επειδή είμαι πιο παχουλή, θα βάλω και το ξώπλατο, για μένα δεν έχει να κάνει με το αν είσαι αδύνατη ή παχουλή για να βάλεις το ξώπλατο, έχει να κάνει με το τι θες να μας δείξεις με το ξώπλατο. Βάλτο, αλλά μην μου το δείχνεις. Έχω πρόβλημα και με αυτό».

