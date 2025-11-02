Τζένη Διαγούπη: Δεν θέλω κάποιος ηθοποιός να κάνει 500 πράγματα και οι άλλοι να μην κάνουν κανένα

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Τζένη Διαγούπη στην Ιωάννα Μαλέσκου, το πρωινό της Κυριακής, μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για το ζήτημα της αξιοκρατίας στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και για τη συμβίωση, εκφράζοντας με ειλικρίνεια τις προσωπικές της απόψεις και εμπειρίες.

Πιο συγκεκριμένα, η Τζένη Διαγούπη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “έχω κάνει και άλλες δουλειές, όταν έφτασα στο όριο να μην έχω να βιοποριστώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. “Τι δουλειά κάνετε, εσείς εδώ; Γιατί είστε εσείς εδώ;” μου έλεγε ο κόσμος”.

“Ονειρεύομαι έναν πιο αξιοκρατικό χώρο στο θέατρο. Δηλαδή θα ήθελα όλοι να έχουμε από μία δουλειά, να έχουμε την εργασία μας. Όχι κάποιος να κάνει 500 πράγματα και οι άλλοι να μην κάνουν κανένα”.



“Δεν έχω συγκατοικήσει, δεν έχω ζήσει με κάποιον στο σπίτι μου, όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω πως δεν έτυχε γιατί άνθρωποι έχουν υπάρξει στη ζωή μου αλλά δεν έχει γίνει η φωλιά” συμπλήρωσε, ακόμα, η Τζένη Διαγούπη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο του OPEN.