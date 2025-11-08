Τριαντάφυλλος: “Περνάμε μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν” – Η αποκάλυψη για τη σχέση του με τη σύζυγό του

Για την καριέρα του, τη συμμετοχή του στο Survivor, αλλά και για το ενδεχόμενο να αφήσει την Ελλάδα και να μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία, μίλησε ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/11).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε πως αν αποφασίσει να μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία, η σύζυγός του, Δήμητρα, δεν θα τον ακολουθούσε στο εξωτερικό, καθώς θα προτιμούσε να παραμείνει στην Ελλάδα.

Τότε, ο ίδιος δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι ο γάμος τους περνά κρίση.

«Περνάμε μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν. Θα δούμε τώρα, θα δείξει…» είπε χαρακτηριστικά ο Τριαντάφυλλος.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2003 και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Νικόλα.

«Την κυνηγούσα τρία χρόνια» – Πώς ξεκίνησε ο έρωτάς τους

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει πώς γνώρισε τη Δήμητρα και πώς την κατέκτησε, παρά την αρχική της αδιαφορία.

«Η Δήμητρα είναι πανέμορφη και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Την κυνηγούσα τρία χρόνια. Πήγαινα κάτω από τη Βάρκιζα στο Πόρτο Ράφτη κάτω από το σπίτι της συνέχεια. Δε με ήθελε καθόλου. Πήγαινα κάτω από το σπίτι της βράδυ. Έκανα τέτοια πράγματα. Είχα και ένα Pit bull, χαμός γινόταν, αφού τη γλίτωσα… Έστελνα μηνύματα να κατέβει να τη δω, να τα πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν γυναίκα και σαν χαρακτήρας».