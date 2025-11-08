MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: “Περνάμε μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν” – Η αποκάλυψη για τη σχέση του με τη σύζυγό του

|
THESTIVAL TEAM

Για την καριέρα του, τη συμμετοχή του στο Survivor, αλλά και για το ενδεχόμενο να αφήσει την Ελλάδα και να μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία, μίλησε ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/11).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε πως αν αποφασίσει να μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία, η σύζυγός του, Δήμητρα, δεν θα τον ακολουθούσε στο εξωτερικό, καθώς θα προτιμούσε να παραμείνει στην Ελλάδα.

Τότε, ο ίδιος δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι ο γάμος τους περνά κρίση.

«Περνάμε μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν. Θα δούμε τώρα, θα δείξει…» είπε χαρακτηριστικά ο Τριαντάφυλλος.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2003 και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Νικόλα.

«Την κυνηγούσα τρία χρόνια» – Πώς ξεκίνησε ο έρωτάς τους

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει πώς γνώρισε τη Δήμητρα και πώς την κατέκτησε, παρά την αρχική της αδιαφορία.

«Η Δήμητρα είναι πανέμορφη και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Την κυνηγούσα τρία χρόνια. Πήγαινα κάτω από τη Βάρκιζα στο Πόρτο Ράφτη κάτω από το σπίτι της συνέχεια. Δε με ήθελε καθόλου. Πήγαινα κάτω από το σπίτι της βράδυ. Έκανα τέτοια πράγματα. Είχα και ένα Pit bull, χαμός γινόταν, αφού τη γλίτωσα… Έστελνα μηνύματα να κατέβει να τη δω, να τα πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν γυναίκα και σαν χαρακτήρας».

Τριαντάφυλλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 14 ώρες πριν

Συναυλία μπαρόκ μουσικής Style Galant απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Αχαΐα: Μαθητής Γυμνασίου έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα σε σχολείο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονος για τηλεφωνικές απάτες με λεία 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Στα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση επέλεξε τη γνωστή μέθοδο Χατζηδάκη: Απαξίωση για να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίηση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηρακλής: “Καθάρισε” τον ΠΑΣ Γιάννινα και έκλεισε τον πρώτο γύρο στην κορυφή