Τριαντάφυλλος μετά το διαζύγιό του: Προχωράω, είναι στην τύχη το αν θα φτιάξω ξανά την προσωπική μου ζωή

Ανοιχτό άφησε ο Τριαντάφυλλος το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην προσωπική του ζωή μετά την επιβεβαίωση του διαζυγίου του, εξηγώντας ωστόσο πως μία νέα σχέση δεν αποτελεί προτεραιότητά του.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», που προβλήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Μεταξύ άλλων, ο Τριαντάφυλλος σχολίασε ότι μετά τον χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, έπειτα από 19 χρόνια κοινής πορείας, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μία νέα σχέση, χωρίς ωστόσο να επικεντρώνεται στον τομέα της προσωπικής ζωής.

Όπως είπε ο τραγουδιστής για το σενάριο να φτιάξει ξανά τη ζωή του: «Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί. Προχωράω. Αυτό τώρα είναι στην τύχη, δεν ξέρω».

Λίγο πριν ολοκληρώσει τις δηλώσεις του, ο Τριαντάφυλλος αφιέρωσε τους στίχους ενός ερωτικού τραγουδιού, χωρίς να αποκαλύπτει τον αποδέκτη. «Τώρα τελευταία σ’ αγαπάω πιο πολύ. Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι» τραγούδησε στην κάμερα και σχολίασε σε ερώτηση για το πρόσωπο που έκανε την αφιέρωση: «Μυστικό, άστο».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

