Τριαντάφυλλος για Μαρία Αντωνά: Μετά τον Άρη, ερωτεύτηκε τον Λιάγκα, αυτά συμβαίνουν στις γυναίκες

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν το βράδυ της Παρασκευής ο Τριαντάφυλλος. Ο γνωστός και δημοφιλής τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά.

«Δεν βλέπω Λιάγκα, δεν μου αρέσει. Λίγο τα έχει μπερδέψει, αλλά πάει καλά ο άνθρωπος και θα συνεχίσει. Ο Λιάγκας γυρίζει εύκολα τη μπιφτέκα», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Ο Τριαντάφυλλος είπε στη συνέχεια: «Τρελάθηκα με τη Eurovision, είπε “που πάμε με αυτό το τραγούδι, θα ξεφτιλιστούμε, θα πατώσουμε” και μόλις πήρε καλή θέση η κοπέλα, την άλλη μέρα είπε “τα έλεγα εγώ, πανικός, χαμός”. Εκεί είπα, άντε… Τέτοια μπιφτέκα δεν γύριζε ούτε ο Μπάρτζης στο Survivor».

Ο Τριαντάφυλλος ανέφερε επίσης: «Η Μαρία Αντωνά είναι φιλαράκι, δεν έχει σημασία που τα έχει με τον Γιώργο Λιάγκα. Μια χαρά είναι σαν ζευγάρι. Ο Λιάγκας είναι εντυπωσιακός άντρας, εμφανίσιμος. Μετά τον Άρη, ερωτεύτηκε τον Λιάγκα, αυτά συμβαίνουν στις γυναίκες».