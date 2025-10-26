Τουρκία: Γιαγιά “χρύσωσε” τον εγγονό της στον γάμο του με το βίντεο να γίνεται viral

Με το στόμα ανοιχτό έμεινε ένας γαμπρός στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τα δώρα γάμου που έκανε στους νεόνυμφους η γιαγιά του.

Η γιαγιά του γαμπρού, Εμινέ Αρσλάν, εξέπληξε όλους τους καλεσμένους στον γάμο στην Τουρκία με τα εντυπωσιακά δώρα που έκανε στον εγγονό της και στη νύφη, για ένα τυχερό νέο ξεκίνημα στη ζωή τους, να γίνονται viral.

💥Antalya’da babaannenin tek torununa taktığı takı şaşkına çevirdi



📍Alanya İncekum’da gerçekleşen düğünde, damadın babaannesi Emine Arslan herkesi şaşkına çevirdi.



💸Babaannesinin tek torununa takı olarak ev, son model otomobil ve bir arsa hediye ettiği genç çift,… pic.twitter.com/BbkSkB0ZmE October 26, 2025

Το νεαρό ζευγάρι, στο οποίο η γιαγιά χάρισε ένα σπίτι, ένα καινούργιο αυτοκίνητο τελευταίο μοντέλο και ένα οικόπεδο ως “κοσμήματα” για τον μονάκριβο εγγονό της, έζησε στιγμές συγκίνησης και χαράς.

Ο γαμπρός, Χουσεΐν Αρσλάν, που είχε χάσει τον πατέρα του, έμεινε αποσβολωμένος από αυτή την απρόσμενη και συγκινητική έκπληξη με το ζευγάρι να ευχαριστεί τη γιαγιά του για τα δώρα και τους καλεσμένους να χειροκροτούν.

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde dünyaevine giren Hüseyin Arslan ve Sude Arslan çiftine yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan, takı töreninde tek torununa bir ev, son model bir otomobil ve İncekum'da bir adet arsa taktı. pic.twitter.com/nR6eTkEnGW — n●kta Medya A.Ş. (@nktamedya) October 26, 2025

Όπως φαίνεται ακόμη στα βίντεο που κυκλοφορούν οι καλεσμένοι, έραψαν στα ρούχα του γαμπρού και της νύφης μπόλικα χαρτονομίσματα.