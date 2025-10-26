MENOY

Τουρκία: Γιαγιά “χρύσωσε” τον εγγονό της στον γάμο του με το βίντεο να γίνεται viral

Με το στόμα ανοιχτό έμεινε ένας γαμπρός στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τα δώρα γάμου που έκανε στους νεόνυμφους η γιαγιά του.

Η γιαγιά του γαμπρού, Εμινέ Αρσλάν, εξέπληξε όλους τους καλεσμένους στον γάμο στην Τουρκία με τα εντυπωσιακά δώρα που έκανε στον εγγονό της και στη νύφη, για ένα τυχερό νέο ξεκίνημα στη ζωή τους, να γίνονται viral.

Το νεαρό ζευγάρι, στο οποίο η γιαγιά χάρισε ένα σπίτι, ένα καινούργιο αυτοκίνητο τελευταίο μοντέλο και ένα οικόπεδο ως “κοσμήματα” για τον μονάκριβο εγγονό της, έζησε στιγμές συγκίνησης και χαράς.

Ο γαμπρός, Χουσεΐν Αρσλάν, που είχε χάσει τον πατέρα του, έμεινε αποσβολωμένος από αυτή την απρόσμενη και συγκινητική έκπληξη με το ζευγάρι να ευχαριστεί τη γιαγιά του για τα δώρα και τους καλεσμένους να χειροκροτούν.

Όπως φαίνεται ακόμη στα βίντεο που κυκλοφορούν οι καλεσμένοι, έραψαν στα ρούχα του γαμπρού και της νύφης μπόλικα χαρτονομίσματα.

