Θρήνος για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του τραγουδιστή

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός τραγουδιστής Πάνος Κιάμος ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του, Σοφίας, βυθίζοντας τη ζωή του σε βαθιά θλίψη.

Στη δημοσίευσή του έγραψε:

«Καλό ταξίδι, μανούλα μου. Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…»

Παράλληλα, επέλεξε στίχους του Οδυσσέα Ελύτη για να εκφράσει την αγάπη και τον πόνο του:

«Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές,

και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις

σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.»

Η σχέση τους

Η αγάπη του Κιάμου για τη μητέρα του ήταν γνωστή. Σε παλαιότερη ανάρτηση έλεγε πως γιόρταζαν τα γενέθλιά τους την ίδια ημέρα, αφού η μητέρα του είχε γεννηθεί στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια ημέρα με εκείνον.

Πράγματι, σε συνέντευξή του είχε σχολιάσει ότι η μητέρα του άκουγε μαζί του μουσική στο αυτοκίνητο και τον ενθάρρυνε.