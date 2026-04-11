Θωμαή Απέργη: Έχω βιώσει το ghosting, λάμβανα λιγότερα από όσα πραγματικά χρειαζόμουν σε σχέσεις

Η Θωμαή Απέργη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη με αφορμή τη συμμετοχή στο νέο J2US. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η όμορφη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον συνδυασμό του τραγουδιού με την Ψυχολογία αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Πως συνυπάρχουν μέσα σας η μουσική και η Ψυχολογία;

Δεν τις βιώνω ως δυο ξεχωριστές ταυτότητες. Και οι δυο έχουν κοινό πυρήνα: την προσφορά στον άνθρωπο. Η μουσική αγγίζει, η ψυχολογία επεξεργάζεται. Για μένα είναι δυο διαφορετικοί δρόμοι προς το ίδιο σημείο.

Οι σύγχρονες διαπροσωπικές σχέσεις φαίνεται να δυσκολεύονται. Ποια είναι η δική σας οπτική σε αυτό το φαινόμενο;

Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και υπερδιαθεσιμότητας, που δημιουργεί την ψευδαίσθηση άπειρων επιλογών. Αυτό δυσκολεύει τη δέσμευση και, κυρίως, την ανάπτυξη συναισθηματικής εγγύτητας. Οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να μείνουν σε μια σχέση και να την επεξεργαστούν σε βάθος. Γι’ αυτό βλέπουμε όλο και πιο συχνά συμπεριφορές όπως το breadcrumbling, αλλά και το ghosting το οποίο επίσης έχω βιώσει προσωπικά.

Έχει τύχει να βρεθώ σε σχέσεις όπου λάμβανα λιγότερα από όσα πραγματικά χρειαζόμουν, χωρίς να το αναγνωρίζω άμεσα. Αυτές οι εμπειρίες, όμως, λειτουργούν σαν καθρέφτες αυτογνωσίας και σε βοηθούν να επανατοποθετηθείς με μεγαλύτερη επίγνωση απέναντι στις ανάγκες σου.