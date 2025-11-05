Θοδωρής Κατσαφάδος: Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζωρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις συναδέλφων του για το θέατρο, ο Θοδωρής Κατσαφάδος πήρε θέση. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», ενώ σχολίασε και την ένταση ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος και διαφώνησε με αυτή τη φράση.

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος, που μετρά 52 χρόνια καριέρας στο θέατρο, παρενέβη τηλεφωνικώς στην εμπομπή «Real View» και τόνισε χαρακτηριστικά: «Όταν ακούω αυτά τα πράγματα στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαι 52 χρόνια στη δουλειά. Έχω δουλέψει με υπέροχους ανθρώπους, σκηνοθέτες και συναδέλφους μου. Δεν ξάπλωσα σε κανένα κρεβάτι. Διαφοροποιούμαι απολύτως από τη θέση του Στράτου Τζώρτζογλου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως στενοχωρήθηκε πολύ με τη δήλωση αυτή, ενώ σχολίασε πως «δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος».

«Το θέατρο είναι αλλού. Λυπάμαι πάρα πολύ, όταν ακούω αυτά τα πράγματα. Έβλεπα τώρα την εκπομπή, επειδή θα έβγαινα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζωρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος», σημείωσε.