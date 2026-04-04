Θοδωρής Φέρρης: Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις – Δούλευα για το μεροκάματο όπως όλοι

THESTIVAL TEAM

Σε μια ειλικρινή τοποθέτηση για την πορεία του στον χώρο της μουσικής, ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και τη σημερινή του κατάσταση.

Ο γνωστός τραγουδιστής δεν δίστασε να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας του, τονίζοντας πως τίποτα δεν ήρθε εύκολα, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα εργαζόταν απλώς για να βγάλει τα προς το ζην, όπως συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες που βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε πως αυτό που μετρά περισσότερο για τον ίδιο σήμερα είναι η αγάπη που εισπράττει από το κοινό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα:
«Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις. Δούλευα για το μεροκάματο όπως όλοι, γιατί μην κοιτάτε τους καλλιτέχνες που είναι έτσι λίγο πιο, ας πούμε, popular, διάσημοι και τα λοιπά, υπάρχουν από πίσω παιδιά, εκατοντάδες παιδιά που παλεύουνε και μάχονται και τεράστια ταλέντα, και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Παίρνω αγάπη από τον κόσμο. Έτσι το κρίνω, ότι παίρνω αγάπη. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύτιμο. Υπερπολύτιμο».

Θοδωρής Φέρρης

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τραμπ: Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν έως τη Δευτέρα, αλλιώς σκέφτομαι να τα ανατινάξω όλα – Στείλαμε όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στο ΑΧΕΠΑ σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος στο Αγγελοχώρι – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Good Job Nicky για Σοφία Αλιμπέρτη: Την λατρεύω, δεν θα μπορούσα να φανταστώ μία ζωή χωρίς τη μητέρα μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Λεβαδειακός-Άρης: Γκαρέ και Γιαννιώτας στο αρχικό σχήμα – Οι επιλογές του Γρηγορίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τραμπ σε Ιράν: Η προθεσμία λήγει την Τρίτη στις 8 το βράδυ – “Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ στην πραγματική κόλαση” απαντά η Τεχεράνη