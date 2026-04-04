Θοδωρής Φέρρης: Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις – Δούλευα για το μεροκάματο όπως όλοι

Σε μια ειλικρινή τοποθέτηση για την πορεία του στον χώρο της μουσικής, ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και τη σημερινή του κατάσταση.

Ο γνωστός τραγουδιστής δεν δίστασε να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας του, τονίζοντας πως τίποτα δεν ήρθε εύκολα, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα εργαζόταν απλώς για να βγάλει τα προς το ζην, όπως συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες που βρίσκονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε πως αυτό που μετρά περισσότερο για τον ίδιο σήμερα είναι η αγάπη που εισπράττει από το κοινό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα:

«Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις. Δούλευα για το μεροκάματο όπως όλοι, γιατί μην κοιτάτε τους καλλιτέχνες που είναι έτσι λίγο πιο, ας πούμε, popular, διάσημοι και τα λοιπά, υπάρχουν από πίσω παιδιά, εκατοντάδες παιδιά που παλεύουνε και μάχονται και τεράστια ταλέντα, και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Παίρνω αγάπη από τον κόσμο. Έτσι το κρίνω, ότι παίρνω αγάπη. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύτιμο. Υπερπολύτιμο».