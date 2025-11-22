MENOY

LIFESTYLE

Θέμις Μαρσέλλου: Έχω δει πάρα πολλούς που έχουν καβαλήσει, έχουν φερθεί άσχημα και να σκίζουν

THESTIVAL TEAM

Στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η Θέμις Μαρσέλλου. Η συζήτηση πήρε γρήγορα φωτιά όταν η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις συμπεριφορές «καβαλήματος» που συχνά συναντώνται στον χώρο του θεάματος.

«Νόμιζα πάντα ότι το ψώνιο είναι κακό. Ειδικά στις δουλειές που έχουν δημοσιότητα. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Όλοι δίνουμε έναν αγώνα κάθε μέρα. Πόσες φορές βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι επάνω να πηγαίνει κάτω ή το αντίθετο; Άρα το να την καβαλάς κάνει πρώτα κακό σε σένα. Γιατί όταν έρθει η στραβή, που πάντα έρχεται».

Η Αθηναΐς Νέγκα σχολίασε: «Καμιά φορά είναι και η θεία δίκη πάνω στο μεγάλο καβάλημα», για να λάβει άμεση απάντηση από την καλεσμένη της: «Δεν νομίζω ότι είναι θεία δίκη. Έχω δει πάρα πολλούς που έχουν καβαλήσει, έχουν φερθεί άσχημα και να σκίζουν. Και άλλους ανθρώπους που πάνε με τον σταυρό στο χέρι να μην…

Σε όλους τους χώρους υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Στις τράπεζες, στο ΙΚΑ, παντού. Απλώς στους δικούς μας χώρους φαίνονται περισσότερο. Οι άλλες συμπεριφορές μένουν στη σιωπή γιατί δεν αφορούν κανέναν».

