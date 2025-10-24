Τάσος Τρύφωνος: Δεν θα έφερνα καλεσμένη στην εκπομπή μου την Ιωάννα Τούνη

Για την πορεία της εκπομπής του μίλησε σε συνέντευξη του ο Τάσος Τρύφωνος ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα».

Ο γνωστός παρουσιαστής σε ερώτηση για το εάν θα καλούσε στην εκπομπή του την Ιωάννα Τούνη για να σημειώσει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ο ίδιος απάντησε: «Δεν θα έπαιρνα συνέντευξη από την Ιωάννα Τούνη, τι να τη ρωτούσα;»

«Ξέρω πολλά πρόσωπα που θα μου έκαναν διψήφια νούμερα στην εκπομπή και δεν τα φέρνω από θέση. Εσύ τους έχεις φέρει όλους», απάντησε όλο νόημα στη Χριστιάνα Αριστοτέλους.

«Είναι κάποια πρόσωπα που ξέρω ότι θα πουλήσουν», κατέληξε ο Τάσος Τρύφωνος.