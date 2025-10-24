MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τάσος Τρύφωνος: Δεν θα έφερνα καλεσμένη στην εκπομπή μου την Ιωάννα Τούνη

|
THESTIVAL TEAM

Για την πορεία της εκπομπής του μίλησε σε συνέντευξη του ο Τάσος Τρύφωνος ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα».

Ο γνωστός παρουσιαστής σε ερώτηση για το εάν θα καλούσε στην εκπομπή του την Ιωάννα Τούνη για να σημειώσει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ο ίδιος απάντησε: «Δεν θα έπαιρνα συνέντευξη από την Ιωάννα Τούνη, τι να τη ρωτούσα;»

«Ξέρω πολλά πρόσωπα που θα μου έκαναν διψήφια νούμερα στην εκπομπή και δεν τα φέρνω από θέση. Εσύ τους έχεις φέρει όλους», απάντησε όλο νόημα στη Χριστιάνα Αριστοτέλους. 

«Είναι κάποια πρόσωπα που ξέρω ότι θα πουλήσουν», κατέληξε ο Τάσος Τρύφωνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Νοτοπούλου: Να κατατεθούν στη Βουλή οι αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Φερστάπεν: “Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να έχουμε ελπίδες για τον τίτλο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Ανιψιά του 68χρονου στη Φοινικούντα: “Υπάρχει ηθικός αυτουργός – Γνωρίζω πολλά και φοβάμαι”

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ζήτησα συγνώμη τότε από τον Γιώργο Λιάγκα, είχα θυμώσει όμως πολύ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταγγέλθηκε ψευδώς από τα παιδιά της για “βασανιστήρια”- Αθωώθηκε στο Εφετείο, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη