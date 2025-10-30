Τάσος Ιορδανίδης για Θάλεια Ματίκα: “Είμαι 17 χρόνια καψούρης – Θα συζητούσα την απιστία”

Για την τηλεόραση, για το θέατρο αλλά και για τη σχέση του με τη Θάλεια Ματίκα μίλησε ο γνωστός ηθοποιός, Τάσος Ιορδανίδης στο zappit.gr.

«H τύχη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, αλλά σίγουρα νομίζω ότι κάποια πράγματα, τουλάχιστον κάποιες ας πούμε γωνίες αυτής της διαδρομής, τις έχω κερδίσει με το σπαθί μου», παραδέχτηκε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

«Ζω επικίνδυνα τα τελευταία 17 χρόνια και είμαι ευλογημένος που τα έχω καταφέρει έτσι και εδώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο η τύχη. Έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην επαγγελματική μου διαδρομή. Γιατί αν δεν έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στα του οίκου σου, δεν μπορείς να λειτουργήσεις εύκολα κι επαγγελματικά», συμπλήρωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Όσον αφορά τη σχέση του με την Θάλεια Ματίκα, ο Τάσος Ιορδανίδης εξομολογήθηκε: «Είμαι 17 χρόνια ερωτευμένος. Καψούρης. Γιατί έχει εγκαθιδρυθεί η σχέση και αγαπάς και ξέρεις ότι σ ‘αγαπάει. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένη έννοια η καψούρα. Η καψούρα δεν έχει μόνο θετικά, έχει και πολλά αρνητικά. Η καψούρα λοιπόν, πώς, πότε έρχεται και πώς έρχεται; Όταν δεν θες, Όταν δεν ξέρεις τι μέλλει γενέσθαι; Σωστά; Όταν είσαι στην αβεβαιότητα. Άντε, έχει το πετάρισμα το ωραίο στο στομάχι. Στην αρχή έχει αυτό, αλλά είσαι μες στην ανασφάλεια. Δεν θέλω να ζω μέσα στην ανασφάλεια. Θέλω να είμαι σε μία ασφάλεια».

«Άμα θέλουμε να ευδοκιμήσει μια σχέση λοιπόν και πραγματικά είμαστε με αυτόν τον άνθρωπο δοσμένοι ψυχή τε και σώματι, πώς γίνεται να μη δώσεις δεύτερη ευκαιρία; Στη σχέση μου με τη Θάλεια ήταν για να δοθούν δεύτερες ευκαιρίες και τρίτες και τέταρτες και πέμπτες. Δηλαδή δεν ήταν τέτοια λάθη, τα οποία δε θα συγχωρούσα ποτέ.

Θα συζητούσα την απιστία με βαριά την καρδιά, αλλά θα τη συζητούσα ρε παιδί μου. Υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία το ξεπέρασαν και βγήκαν και πιο δυνατά από την δοκιμασία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι και η Θάλεια θα το μελετούσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πέρναγε έτσι πολύ ελαφριά.

Πού να πάω χωρίς τη Ματίκα; Ούτε η Ματίκα πάει πουθενά χωρίς εμένα, ούτε εγώ χωρίς αυτή. Είμαστε το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Ναι, αυτοί είμαστε, δεν είμαστε για πολλά. Τελικά όλοι στο τέλος της ημέρας αυτό θέλουμε. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι, κάποιον να μας συντροφεύει. Λίγο περισσότερο νερό στο κρασί μας χρειάζεται. Ο πραγματικός έρωτας και η πραγματική κατάθεση του έρωτα που νιώθεις, του ερωτευμένου, είναι μέσα από τις πράξεις, μέσα στην καθημερινότητα», κατέληξε ο Τάσος Ιορδανίδης.