Τα φιλιά της Ραταϊκόφσκι με τον Ρομέν Γαβράς – Ο σκηνοθέτης φορούσε μπλούζα από το Άγιον Όρος

Φαίνεται πως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι σε σχέση με τον Ρομέν Γαβράς. Το ζευγάρι εθεάθη να ανταλλάσσει τρυφερά φιλιά κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Νέα Υόρκη στις 9 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το Εonline.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός σκηνοθέτης είχε σχέση με την Ντούα Λίπα για λιγότερο από έναν χρόνο το 2023. Όσο για την Έμιλι Ραταϊκόφσκι ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών, Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλάρντ. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Σιλβέστερ, τον Μάρτιο του 2021, όμως τράβηξαν χωριστούς δρόμους τον Ιούλιο του 2022. Μετά το διαζύγιό τους, η Έμιλι κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της για απιστία.

emily ratajkowski photographed in new york with romain gavras pic.twitter.com/8LGK8L3dEW November 11, 2025

Οι δυο τους σταμάτησαν πολλές φορές στον δρόμο για να ανταλλάξουν καυτά φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών.

Emily Ratajkowski Debuts Romance With Romain Gavras in PDA Photos https://t.co/EzX2AZBsRZ November 10, 2025

Ο Ρομέν Γαβράς στην έξοδο που είχε με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορούσε ένα μπλε T-shirt που πρόδιδε την ελληνική του καταγωγή. Συγκεκριμένα η μπλούζα έγραφε «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας» και «Mount Athos» στα αγγλικά, όπως φαίνεται στη φωτογραφία του Deux Moi.

Πηγή: newsbeast.gr