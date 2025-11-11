MENOY

Τα φιλιά της Ραταϊκόφσκι με τον Ρομέν Γαβράς – Ο σκηνοθέτης φορούσε μπλούζα από το Άγιον Όρος

Φαίνεται πως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι είναι σε σχέση με τον Ρομέν Γαβράς. Το ζευγάρι εθεάθη να ανταλλάσσει τρυφερά φιλιά κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Νέα Υόρκη στις 9 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το Εonline.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός σκηνοθέτης είχε σχέση με την Ντούα Λίπα για λιγότερο από έναν χρόνο το 2023. Όσο για την Έμιλι Ραταϊκόφσκι ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών, Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλάρντ. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Σιλβέστερ, τον Μάρτιο του 2021, όμως τράβηξαν χωριστούς δρόμους τον Ιούλιο του 2022. Μετά το διαζύγιό τους, η Έμιλι κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της για απιστία.

Οι δυο τους σταμάτησαν πολλές φορές στον δρόμο για να ανταλλάξουν καυτά φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών.

Ο Ρομέν Γαβράς στην έξοδο που είχε με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορούσε ένα μπλε T-shirt που πρόδιδε την ελληνική του καταγωγή. Συγκεκριμένα η μπλούζα έγραφε «Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας» και «Mount Athos» στα αγγλικά, όπως φαίνεται στη φωτογραφία του Deux Moi.

