Συγκλονίζει η Φανή Σπυριδάκη για τη μάχη με τον καρκίνο: Το σώμα μου αρνήθηκε να απειληθεί από έναν αόρατο εχθρό

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Φανή Σπυριδάκη, το μεσημέρι της Κυριακής, στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τη δημοσιογράφο Ελιάνα Χρυσικοπούλου για τον Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η επιχειρηματίας μίλησε για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο ενώ έκανε μια ιδιαίτερη επισήμανση για τις γυναίκες που, ακόμα και σήμερα, φοβούνται ενδεχομένως να μοιραστούν πως βρίσκονται σ’ αυτή την διαδρομή.

Ειδικότερα, η Φανή Σπυριδάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ούτε μια στιγμή δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα αλλάξει έστω και μια μέρα από τη ζωή μου. Αυτό δεν το αποφάσισα λογικά, κυριολεκτικά, το ίδιο μου το σώμα όμως αρνήθηκε να απειληθεί από έναν αόρατο εχθρό”.

“Ο καρκίνος πια είναι το στρατιωτικό για τις γυναίκες. Μία στις έξι γυναίκες θα περάσει αυτή την αρρώστια. Ντρέπονται οι κοπέλες να πουν ότι έχουν καρκίνο”.

“Ακόμα και να νοσήσεις, τι σημαίνει αυτό; Θα σταματήσει η ζωή για μια γυναίκα; Όχι. Εγώ που σας μιλάω, αυτή τη στιγμή, είμαι στη μέση της διαδρομή μου. Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση, όμως δεν χάθηκε ούτε μια μέρα της ζωής μου. Και τα ταξίδια μου θα κάνω και την ομορφιά μου θα προσέξω, γιατί η ομορφιά της γυναίκας είναι μέρος του οπλισμού της” συμπλήρωσε, ακόμα, η Φανή Σπυριδάκη στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.