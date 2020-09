Συγκινεί η Αντελίνα Βαρθακούρη στα backstage του Big Brother – “Πάλεψέ το”

View this post on Instagram

3:24 τα ξημερώματα το κλικ με κούραση αλλά και μεγάλη χαρά. Στιγμές…έρχονται και φεύγουν αλλά μένουν όλες χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά…σε ωριμάζουν, σε μαθαίνουν, σε οδηγούν, σε πάνε μπροστά. Μην αφήνεις εύκολα και χωρίς σπουδαίο λόγο το καράβι της οικογένειας στα δύσκολα που θα φέρει η ζωή – πάλεψε το – όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ πως να έχεις βρει τον εαυτό σου, τον άνθρωπό σου και να δημιουργείτε παρέα, είναι ίσως η μεγαλύτερη ευτυχία σε τούτη τη γη. Καλό και ήρεμο σ/κ σε όλους με πολλή αγάπη❣️❣️❣️