MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στέφανος Σίσκος: Προφανώς μνημονεύουν συχνά τον Γιώργο Παπαδάκη στο Καλημέρα Ελλάδα

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη συνεργασία με τον Παναγιώτη Στάθη στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, ο Στέφανος Σίσκος παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο του, Πολυξένη Καραμίχα.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο δημοσιογράφος μίλησε τόσο για την πρόταση που δέχθηκε για να βρεθεί στην φετινή σεζόν της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” όσο και για την επόμενη ημέρα μετά τον Γιώργο Παπαδάκη.

Όταν σου έγινε η πρόταση, δίστασες;

Η πρόταση ήταν εξαιρετικά τιμητική. Ήμουν μια ζωή στο ρεπορτάζ και ξαφνικά μου γίνεται πρόταση να είμαι συμπαρουσιαστής σε μια ενημερωτική εκπομπή στον ΑΝΤ1 και μάλιστα στο “Καλημέρα Ελλάδα”, που είναι μία από τις πιο ιστορικές εκπομπές της πρωινής ζώνης.

Δεν το περίμενα. Το σκέφτηκα ελάχιστα μέσα μου, αλλά ουσιαστικά δέχθηκα χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Υπάρχει… κλίμα λόγω της απουσίας του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη;

Δεν ήμουν εκεί τα προηγούμενα χρόνια για να ξέρω πως ήταν πριν. Προφανώς και τον μνημονεύουν συχνά. Προσωπικά δεν τον είχα γνωρίσει. Μόνο μία φορά είχαμε ανταλλάξει χειραψία, όταν είχα επισκεφθεί τα στούντιο πριν από χρόνια.

Για εμένα ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μια τεράστια μορφή της δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος – σύμβολο για την πρωινή ενημέρωση.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

