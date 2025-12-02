Στέφανος Πιτσίνιαγκας για τον τζόγο: “Κατάλαβα ότι είχα μπει σε αδιέξοδο και έπρεπε να σταματήσω”

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας μίλησε στη Νάνσυ Παραδεισανού για τη σκοτεινή περίοδο της εξάρτησής του από τον τζόγο. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις παγίδες που τον παρέσυραν από την ηλικία των 20 και τη δύσκολη μάχη που έδωσε για να ξαναβρεί ισορροπία και αξιοπρέπεια στη ζωή του.

«Είχα μια πολύ κακή περιπέτεια με τον τζόγο. Ήμουν 20 χρονών τότε, αλλά η ιστορία είχε ξεκινήσει από τα 18-19, όταν ανέβηκα στην Αθήνα και άρχισα να βγάζω αρκετά χρήματα για την ηλικία μου. Δεν είχα πάθη, δεν έπινα, δεν ξόδευα πουθενά, κι έτσι τα λεφτά έμεναν στην άκρη. Ένας φίλος μού είπε ότι παίζει φρουτάκια. Την πρώτη φορά κέρδισα, η κλασική τύχη του πρωτάρη. Γλυκάθηκα. Και μετά άρχισα να παίζω συστηματικά.

Μαζευόμασταν με την παρέα. Εκείνοι έπαιζαν με μέτρο, 10-20 ευρώ. Εγώ έπαιζα 100 ευρώ κάθε φορά, ενώ τα είχα ανάγκη. Κι αυτό άρχισε να με τρώει. Στον κορονοϊό η κατάσταση ξέφυγε. Έπαιζα από το κινητό, κρυφά. Οι γονείς μου δεν γνώριζαν τίποτα. Είχα μπει στο τρυπάκι ότι θα γίνω «πλούσιος» χωρίς να κάνω τίποτα.

Κάποια στιγμή ένιωσα ότι χρειάζομαι να το πω κάπου. Το εξομολογήθηκα στη μητέρα μου, η οποία δεν με έκρινε. Οι φίλοι μου, αντίθετα, με μάλωναν. Ένας φίλος μου απομακρύνθηκε και αυτό με πείραξε πάρα πολύ. Η μητέρα μου μού είπε: “Θα το περάσουμε μαζί”.

Μέσα σε αυτό το αδιέξοδο κατάλαβα ότι ο τζόγος δεν μου πρόσφερε τίποτα. Μόνο μια ψεύτικη αδρεναλίνη. Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να σταματήσω», εξομολογήθηκε ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας.