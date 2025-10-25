Σταύρος Σβήγκος: Ο γιος μου ξέρει τα συναισθήματα μου απέναντι στη Γιολάντα, ποια είναι και τι είναι για μένα

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Σταύρος Σβήγκος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Μαμα-δες” με οικοδέσποινα την Γωγώ Καρτσανά, που προβλήθηκε το Σάββατο στον ΣΚΑΪ. Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την νέα του σχέση με την συνάδελφο του, Γιολάντα Καλογεροπούλου ως προς τον μοναχογιό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σταύρος Σβήγκος εξομολογήθηκε αρχικά πως “σαφώς δεν πήγα να το κάνω τυφλά. Το πιο ιδανικό σε τέτοιες περιπτώσεις, για μένα, είναι να βρεις έναν κατάλληλο άνθρωπο ειδικό να μιλήσει πάνω σ’ αυτό, να δει εσένα και αν δει το παιδί ώστε να δεις πως μπορείς να το χειριστείς. Είναι καλό να γνωστοποιείς τα συναισθήματα σου και για άλλους ανθρώπους”.

“Ας πούμε, ο Άγγελος ξέρει τα συναισθήματα μου απέναντι στη Γιολάντα. Ποια είναι και τι είναι η Γιολάντα για μένα. Του έχω κάνει πολύ ξεκάθαρο τον ρόλο της απέναντι σ’ αυτόν και απέναντι σε εμένα”.

“Με όλη αυτή την καινούργια κατάσταση που έχει έρθει στη ζωή μας, η οποία είναι φωτεινή και ευχάριστη, ταυτόχρονα δεν του τα παρουσιάζω όλα λουλουδένια και υπέροχα γιατί δεν είναι και γι’ αυτόν. Κάποια τον ζόρισαν, κάποια του είναι σούπερ” πρόσθεσε, ακόμα, ο Σταύρος Σβήγκος στο νέο επεισόδιο της εβδομαδιαίας εκπομπής της ΕΡΤ.