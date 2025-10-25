MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σταύρος Σβήγκος: Ο γιος μου ξέρει τα συναισθήματα μου απέναντι στη Γιολάντα, ποια είναι και τι είναι για μένα

|
THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Σταύρος Σβήγκος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Μαμα-δες” με οικοδέσποινα την Γωγώ Καρτσανά, που προβλήθηκε το Σάββατο στον ΣΚΑΪ. Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την νέα του σχέση με την συνάδελφο του, Γιολάντα Καλογεροπούλου ως προς τον μοναχογιό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σταύρος Σβήγκος εξομολογήθηκε αρχικά πως “σαφώς δεν πήγα να το κάνω τυφλά. Το πιο ιδανικό σε τέτοιες περιπτώσεις, για μένα, είναι να βρεις έναν κατάλληλο άνθρωπο ειδικό να μιλήσει πάνω σ’ αυτό, να δει εσένα και αν δει το παιδί ώστε να δεις πως μπορείς να το χειριστείς. Είναι καλό να γνωστοποιείς τα συναισθήματα σου και για άλλους ανθρώπους”.

“Ας πούμε, ο Άγγελος ξέρει τα συναισθήματα μου απέναντι στη Γιολάντα. Ποια είναι και τι είναι η Γιολάντα για μένα. Του έχω κάνει πολύ ξεκάθαρο τον ρόλο της απέναντι σ’ αυτόν και απέναντι σε εμένα”.

“Με όλη αυτή την καινούργια κατάσταση που έχει έρθει στη ζωή μας, η οποία είναι φωτεινή και ευχάριστη, ταυτόχρονα δεν του τα παρουσιάζω όλα λουλουδένια και υπέροχα γιατί δεν είναι και γι’ αυτόν. Κάποια τον ζόρισαν, κάποια του είναι σούπερ” πρόσθεσε, ακόμα, ο Σταύρος Σβήγκος στο νέο επεισόδιο της εβδομαδιαίας εκπομπής της ΕΡΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο 14χρονους διαρρήκτες που μπούκαραν σε μονοκατοικία – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 58 λεπτά πριν

Έτσι θα βάλεις τέλος στα θολωμένα τζάμια του αυτοκινήτου – Το άγνωστο κόλπο που κοστίζει μόνο ένα ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

H “Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών” ανέλαβε την ευθύνη για τα γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

North Evia Pass 2025: Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω του vouchers.gov.gr – Οι δικαιούχοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η προσοχή μου στην ανάρρωση, ώστε να επιστρέψω πιο δυνατός για τo 2026

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ελαιόλαδο: Συγκρατημένη ικανοποίηση από τη φετινή παραγωγή