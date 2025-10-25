Σταύρος Νικολαΐδης για Φιλιππίδη: Εγώ δεν έχω κάτι με τον Πέτρο, θα συνεργαζόμουν μαζί του

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» παραχώρησε δηλώσεις ο Σταύρος Νικολαϊδης. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Ότι κι αν έχει γίνει, ο Πέτρος ήταν και παραμένει ένας σπουδαίος ηθοποιός. Αν γυρνούσε στο θέατρο και με καλούσε στην πρεμιέρα, θα πήγαινα. Εγώ δεν έχω κάτι με τον Πέτρο», είπε αρχικά ο Σταύρος Νικολαϊδης.

Ο Σταύρος Νικολαϊδης ανέφερε επίσης: «Αν μου γινόταν μια καλή πρόταση, θα συνεργαζόμουν μαζί του. Πες ότι μια χρονιά δεν έχω προτάσεις και μου γίνεται μία για να συνεργαστώ με τον Πέτρο, τι θα κάνω; Θα μείνω σπίτι άνεργος και δεν θα έχω να ταϊσω την οικογένειά μου επειδή πρωταγωνιστεί ο Φιλιππίδης;».