Σταύρος Νικολαΐδης για Φιλιππίδη: Εγώ δεν έχω κάτι με τον Πέτρο, θα συνεργαζόμουν μαζί του
THESTIVAL TEAM
Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» παραχώρησε δηλώσεις ο Σταύρος Νικολαϊδης. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.
«Ότι κι αν έχει γίνει, ο Πέτρος ήταν και παραμένει ένας σπουδαίος ηθοποιός. Αν γυρνούσε στο θέατρο και με καλούσε στην πρεμιέρα, θα πήγαινα. Εγώ δεν έχω κάτι με τον Πέτρο», είπε αρχικά ο Σταύρος Νικολαϊδης.
Ο Σταύρος Νικολαϊδης ανέφερε επίσης: «Αν μου γινόταν μια καλή πρόταση, θα συνεργαζόμουν μαζί του. Πες ότι μια χρονιά δεν έχω προτάσεις και μου γίνεται μία για να συνεργαστώ με τον Πέτρο, τι θα κάνω; Θα μείνω σπίτι άνεργος και δεν θα έχω να ταϊσω την οικογένειά μου επειδή πρωταγωνιστεί ο Φιλιππίδης;».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Λείπεις”: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά για τα τέσσερα χρόνια από την απώλεια της
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Σημαντικός κίνδυνος” η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει
- Μεσσηνία: 51χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ