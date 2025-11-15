Σταμάτης Γονίδης για Νότη Σφακιανάκη: “Η απόφαση αυτή έχει παρθεί πριν συμβεί αυτό που συνέβη”

Πρεμιέρα έκαναν το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί ο Σταμάτης Γονίδης και ο Γιάννης Πλούταρχος.

Η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο» βρέθηκε εκεί, με τον Σταμάτη Γονίδη να ερωτάται, μεταξύ άλλων, για τον Νότη Σφακιανάκη και την είδηση του θανάτου της συζύγου του.

«Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον ίδιο. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα της, γιατί έχω μάθει ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον Νότη τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Για εμένα είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, που έχει περάσει από τον χώρο μας. Τον αγαπάω πολύ και το ξέρει και εμένα με αγαπάει. Είναι κλειστός χαρακτήρας και ειδικά τώρα στις δύσκολες στιγμές που βιώνει. Του εύχομαι να το ξεπεράσει, καλό κουράγιο», είπε αρχικά ο Σταμάτης Γονίδης.

Στη συνέχεια, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε στην αποχή του Νότη Σφακιανάκη από τα τη δισκογραφία και τις σκηνές τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Δεν είναι το συμβάν αυτό που θα τον κάνει να γυρίσει ή να μην γυρίσει. Η απόφαση αυτή έχει παρθεί πριν συμβεί αυτό που συνέβη. Εκείνος ξέρει αν θα νιώσει την ανάγκη να επανέλθει, αυτό το γνωρίζει ο ίδιος και κανένας άλλος».