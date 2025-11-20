Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μου έγραφαν να μη διαφημίζω την πίστη μου στα social media, διαφωνώ

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για την πίστη της και αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε στα social media όταν έκανε ανάρτηση για το τάμα της, με αφορμή και την κίνηση του τράπερ Rack σε πρόσφατη συναυλία του, όπου ζήτησε από το κοινό να φωνάξει «Ιησούς Χριστός νικά». Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έλαβε μηνύματα που την κατηγορούσαν ότι «διαφημίζει» τη θρησκευτικότητά της, με αφορμή φωτογραφίες που ανέβασε από πρόσφατο ταξίδι της στη Μυτιλήνη για να εκπληρώσει ένα τάμα. Η ίδια, ωστόσο, τόνισε πως θεωρεί απολύτως θεμιτό να μιλά δημόσια για κάτι που αποτελεί βαθύ, ουσιαστικό κομμάτι της ζωής και της ψυχής της.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε αρχικά: «Είχα πάει πριν από έναν μήνα περίπου στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες στα social media. Έτυχε, λοιπόν, να μου γράψουν κάποιοι ότι “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην τη διαφημίζεις”. Διαφωνώ».

Υπογράμμισε επίσης ότι, όπως ο καθένας μοιράζεται δημόσια πτυχές της ζωής του, έτσι μπορεί να εξωτερικεύει και την πίστη του, εφόσον αποτελεί σημαντικό κομμάτι του εσωτερικού του κόσμου. «Όπως μιλάς για κομμάτι της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί αυτό είναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα», πρόσθεσε. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε πως στη σύγχρονη εποχή, όπου το δημόσιο πεδίο επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση για κάθε θέμα, δεν θα έπρεπε η πίστη να αποτελεί εξαίρεση ή κάτι που πρέπει να κρύβεται.

Στο σχόλιό της αναφέρθηκε επίσης στη στάση του μακαριστού Χριστόδουλου, ο οποίος είχε καλέσει τους νέους να προσεγγίσουν την εκκλησία όπως είναι, χωρίς ενδυματολογικούς ή κοινωνικούς φραγμούς. «Κάποτε μας φαινόταν ξένο και αυτό που είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος, που φώναζε μέσα παιδιά με το τζιν το σκισμένο και το σκουλαρίκι. Κάποτε μας έλεγαν οι παππούδες μας “βάλε το κοστούμι σου ή τα καλά σου ρούχα για να πας στην εκκλησία” και ο Χριστόδουλος μας είπε να έρθουμε όπως είμαστε, αρκεί να έρθουμε κοντά στον Θεό», είπε κλείνοντας.