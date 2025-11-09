MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: “Η δουλειά μας κρίνεται στον τερματισμό και είναι μαραθώνιος, μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή η φετινή σεζόν”

|
THESTIVAL TEAM

Την Σταματίνα Τσιμτσιλή συνάντησαν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία σε έξοδο που πραγματοποίησε μαζί με την οικογένεια της, όπως παρακολουθήσαμε την Κυριακή στον αέρα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” στο Μεγάλο Κανάλι.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η λαμπερή παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Alpha μίλησε τόσο για τον ανταγωνισμό της φετινής σεζόν στα νούμερα τηλεθέασης και για την δυναμική πορεία του Happy Day.

Πιο συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η φετινή χρονιά είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι η δουλειά μας κρίνεται στον τερματισμό και είναι μαραθώνιος. Είμαι όμως πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη γιατί απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Απολαμβάνουμε τη σεζόν, είμαστε αγαπημένοι και αυτό είναι που έχει για μένα σημασία”.

“Ότι δηλαδή κάνουμε μια δουλειά δύσκολη, ανταγωνιστική, στην οποία όμως έχουμε καταφέρει και έχουμε διατηρήσει την ωραία διάθεση και δεν έχουμε διαβρωθεί ως χαρακτήρες και ως προσωπικότητες. Παραμένουμε αγαπημένοι και πάμε στη δουλειά μας με όρεξη”.

“Τα παιδιά μου, αν δουν, μπορεί να δουν τα πρώτα 5 – 10 λεπτά της εκπομπής αλλά, επειδή φεύγουν με το σχολικό γύρω στις 08.10, όχι, δεν με παρακολουθούν στην τηλεόραση” συμπλήρωσε, ακόμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στις νέες τηλεοπτικές που προβλήθηκαν στο μαγκαζίνο της Σίσσυς Χρηστίδου.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Απίστευτο τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και οδηγός έπεσε σε γκρεμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γύρισε την πλάτη στην κυβέρνηση – Είπαν “φτάνει πια” στην κυβερνητική ομηρία μέσω της οικονομικής ασφυξίας

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ελιές στη Δυτική Όχθη επιτέθηκαν Ισραηλινοί έποικοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Μειώσεις φόρων 1,5 δισ. ευρώ για 4 εκατομμύρια πολίτες το 2026 – Τι αλλάζει άμεσα και για ποιους

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Μαλαισία: Ναυάγιο σκάφους με 90 μετανάστες – Τουλάχιστον ένας νεκρός, δεκάδες αγνοούμενοι

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

ΕΜΥ: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ισχυρές καταιγίδες μέχρι την Τρίτη, πότε θα “χτυπήσουν” Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία