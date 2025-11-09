Σταματίνα Τσιμτσιλή: “Η δουλειά μας κρίνεται στον τερματισμό και είναι μαραθώνιος, μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή η φετινή σεζόν”

Την Σταματίνα Τσιμτσιλή συνάντησαν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία σε έξοδο που πραγματοποίησε μαζί με την οικογένεια της, όπως παρακολουθήσαμε την Κυριακή στον αέρα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” στο Μεγάλο Κανάλι.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η λαμπερή παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Alpha μίλησε τόσο για τον ανταγωνισμό της φετινής σεζόν στα νούμερα τηλεθέασης και για την δυναμική πορεία του Happy Day.

Πιο συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η φετινή χρονιά είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι η δουλειά μας κρίνεται στον τερματισμό και είναι μαραθώνιος. Είμαι όμως πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη γιατί απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Απολαμβάνουμε τη σεζόν, είμαστε αγαπημένοι και αυτό είναι που έχει για μένα σημασία”.

“Ότι δηλαδή κάνουμε μια δουλειά δύσκολη, ανταγωνιστική, στην οποία όμως έχουμε καταφέρει και έχουμε διατηρήσει την ωραία διάθεση και δεν έχουμε διαβρωθεί ως χαρακτήρες και ως προσωπικότητες. Παραμένουμε αγαπημένοι και πάμε στη δουλειά μας με όρεξη”.

“Τα παιδιά μου, αν δουν, μπορεί να δουν τα πρώτα 5 – 10 λεπτά της εκπομπής αλλά, επειδή φεύγουν με το σχολικό γύρω στις 08.10, όχι, δεν με παρακολουθούν στην τηλεόραση” συμπλήρωσε, ακόμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στις νέες τηλεοπτικές που προβλήθηκαν στο μαγκαζίνο της Σίσσυς Χρηστίδου.