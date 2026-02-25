Σταματίνα Τσιμτσιλή για Φαίη Σκορδά: Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της, μέχρι εδώ μου επιτρέπεται να πω

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία διατηρεί φιλική σχέση με την παρουσιάστρια του Buongiorno, επιβεβαίωσε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου μέσα από το Happy Day ότι η Φαίη Σκορδά και ο αγαπημένος της σκέφτονται σοβαρά τον γάμο, ως επόμενο βήμα στη σχέση τους, ζώντας μάλιστα ήδη σαν παντρεμένοι.

«Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μία σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα.

Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα ‘χω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη Φαίη και να τα ‘χω κρατήσει για μένα, γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά… και μου επιτρέπεται, είναι ότι η Φαίη είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της.

Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Ότι είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δυο μήνες γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι…» αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Από εκεί και πέρα αυτό που θα πω εγώ με βεβαιότητα και ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε και τα δημοσιεύματα χωρίς όμως να πούμε κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι το ζευγάρι, η Φαίη και ο Αλέξανδρος, ζουν σαν παντρεμένοι. Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά ζουν σαν παντρεμένοι» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Εγώ λέω κρατήστε τον τίτλο που σας έδωσα: Η Φαίη και ο Αλέξανδρος ζουν ήδη σαν παντρεμένοι. Το πότε θα γίνει ο γάμος είναι μια πληροφορία που όταν θέλει θα την επικοινωνήσει η ίδια. Εγώ αυτό… μου επιτρέπεται… να μην το πω. Όλα με το καλό» κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του TLIFE, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν το επόμενο διάστημα με πολιτικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο, ωστόσο δεν έχουν ορίσει ακριβή ημερομηνία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το καλοκαίρι, που οι υποχρεώσεις και των δύο θα το επιτρέψουν, θα διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους και θα γιορτάσουν μαζί τους το χαρμόσυνο γεγονός.