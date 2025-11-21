Σωτήρης Τζεβελέκος για Ρένα Βλαχοπούλου: “Της χρωστάω, τη σεβόμουν πάρα πολύ”

Τα χρόνια της συνεργασίας του με τη Ρένα Βλαχοπούλου αναπόλησε ο Σωτήρης Τζεβελέγκος.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και τον σεβασμό του για το πρόσωπό της, τονίζοντας πως της χρωστά πολλά.

Ανατρέχοντας στα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, ο Σωτήρης Τζεβελέγκος στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια που του έδωσε η Ρένα Βλαχοπούλου. «Εγώ της χρωστάω και τη σεβόμουν πάρα πολύ. Και στα τελευταία της, ο άντρας της, ο Λαφαζάνης, ένας κούκλος και πολύ καλό παιδί, μου έκανε και πλάκα… Και πάνω στη σκηνή βοήθαγε… με ξάφνιαζε πάνω στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σωτήρης Τζεβελέγκος θυμήθηκε την πρόσκληση που του είχε κάνει η αείμνηστη ηθοποιός για να περάσουν μια Κυριακή μαζί, κάνοντας μπάνιο στη θάλασσα και τρώγοντας στο σπίτι της. «Τότε ήταν ο Κώστας Καφάσης, λίγο πιο παλιός από εμένα, και φαίνεται αυτός θα είπε στη Ρένα, ένα φτωχό παιδί, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, και μου λέει η Ρένα: “Βρε, έλα εδώ εσύ. Αύριο, Κυριακή, θα πάρεις το λεωφορείο και θα έρθεις στη Βάρκιζα. Να φέρεις και το μαγιό σου”, είχε εξοχικό εκεί η Ρένα. Είπα μάλιστα εγώ και πήγα. Ήταν και νοικοκυρά η Ρένα, είχε ετοιμάσει μοσχαράκι λεμονάτο με πατάτες, να “γλύφεις τα δάχτυλα σου”… Έφαγα και με έβαλε με το ζόρι να φάω και άλλο. Και μετά με πήρε με το τζιπάκι της και πήγαμε μαζί στο θέατρο», περιέγραψε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του. Όπως είπε, οι δυο τους είχαν γνωριστεί στο σπίτι του Αλέκου Σακελλάριου και πλέον μετράνε πάνω από 50 χρόνια κοινής πορείας.

«Τη γνώρισα στο σπίτι του Σακελλάριου. Ήταν μανεκέν, ήταν μικρούλα, κάτω από 20. Βρεθήκαμε στο σπίτι του Σακελλάριου γιατί τότε στις εθνικές γιορτές έκαναν κάτι σκετσάκια και παιζόντουσαν στην τηλεόραση. Εκεί φέρανε κάποια κορίτσια. Μόλις είδα την Έφη… έρωτας κατευθείαν. Από τότε είμαστε μαζί, από το 72», αφηγήθηκε.