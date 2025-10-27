Σωτήρης Καλυβάτσης: “Δεν μου αρέσει να ριζώνω”

Για τη φιλοσοφία ζωής του, την ανάγκη του για ελευθερία, αλλά και τη βαθιά αγάπη του για τη φύση και τη θάλασσα μίλησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι αποφεύγει συνειδητά τη σταθερότητα και τη ρουτίνα, καθώς νιώθει ότι η ζωή πρέπει να παραμένει σε διαρκή κίνηση.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», ανέφερε πως «δεν του αρέσει να ριζώνει», ενώ σημαίωσε πως «η μονιμότητα του δημιουργεί μια αίσθηση συμβιβασμού». «Δεν μου αρέσει να ριζώνω. Μου αρέσει να μπορώ να λύσω τους κάβους και να φύγω, ή ακόμα καλύτερα, να τους κόψω και να φύγω. Αν κόψεις τους κάβους στο συγκεκριμένο λιμάνι, δύσκολα ξαναγυρίζεις. Ωραία ζω έτσι», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η μονιμότητα μου δημιουργεί μια αίσθηση συμβιβασμού και σιγά σιγά γίνεται “τώρα τι κάνουμε; περιμένουμε να πεθάνουμε;”».

Δείτε το βίντεο

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης αναφέρθηκε και στη ζωή του πάνω στο σκάφος του, τον «Ανακρέοντα», το οποίο έχει γίνει πια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. «Υπάρχει το σκάφος. Πρώτα θα φύγω εγώ από τη ζωή και μετά ο Ανακρέοντας. Με νύχια και με δόντια θα υπάρχει στη ζωή μου. Πήγα διακοπές, και κάποιες στιγμές ήρθε και η Υρώ», ανέφερε για την αγαπημένη του, Υρώ Λούπη.

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι, παρότι παραμένει αισιόδοξος, επηρεάζεται βαθιά από όσα συμβαίνουν γύρω του. «Όταν δεν είμαι σε αστεία κατάσταση, δεν κυκλοφορώ. Διάφορα πράγματα μπορεί να με επηρεάσουν, κυρίως αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία δεν τα χωράει εύκολα το κεφάλι μου. Αλλά δύσκολα θα χάσω το χιούμορ μου, εκτός αν είμαι πολύ κουρασμένος», σημείωσε κλείνοντας, σύμφωνα με το protothema.gr.