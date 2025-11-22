MENOY

Σίσσυ Χρηστίδου για Ουγγαρέζο – Κωνσταντοπούλου: Ο Δημήτρης δεν είναι σε κανένα payroll – Κανείς δεν μπορεί να φιμώνεται όταν λέει την άποψή του

THESTIVAL TEAM

Τον χαμό που επικράτησε χθες το πρωί στο Buongiorno, με τον καβγά του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχολίασαν εκτενώς σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

Στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ακούστηκαν όλες οι απόψεις…

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε από την πλευρά της: «Προφανώς και έχει το δικαίωμα ο κάθε δημοσιογράφος να εκφράζει την κριτική του και τη γνώμη του ξεκάθαρα.

Και δεν μπορεί να φιμώνεται, ούτε αν εκφράζει τη γνώμη του να θεωρείται ότι είναι μέσα σε payroll κάποιου κόμματος, αν είναι δυνατόν! Ειδικά τώρα γι’ αυτή την περίπτωση, για τον Δημήτρη».

Δείτε όλα όσα ειπώθηκαν στον αέρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

