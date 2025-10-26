Ράνια Τζίμα: Χρόνια μετά, αυτή η υπόθεση στοιχειώνει πολλές φορές τη σκέψη μου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Ράνια Τζίμα στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA μίλησε τόσο για την είδηση που μέχρι και σήμερα στοιχειώνει την σκέψη της όσο και για τον τρόπο με τον οποίο και φροντίζει να αποφορτίζεται

Έκτη τηλεοπτική σεζόν που παρουσιάζεις το κεντρικό δελτίο του MEGA. Σε αυτά τα χρόνια, τι σου έχει μάθει η παρουσίαση ειδήσεων για το πως εξελίσσεσαι στο επάγγελμα σου και τι για το χαρακτήρα σου;

Σε γενικές γραμμές, δεν ξεχωρίζω το δελτίο ειδήσεων από οποιαδήποτε άλλη έκφανση της δουλειάς μου. Σίγουρα, όσο μεγαλώνουμε, αισθανόμαστε βαρύτερα την ευθύνη που μας αναλογεί. Ως χαρακτήρας, νομίζω ότι δεν έχω αλλάξει καθόλου στα δομικά στοιχεία μου. Ίσα ίσα, θεωρώ πως στο δελτίο φάνηκαν και επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή ο παρορμητισμός, ο αυθορμητισμός αλλά και η ευαισθησία που με διακατέχουν ίσως αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο.

Όμως με δίδαξε κιόλας η δουλειά – με δίδαξε ότι χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση, κάτι που δεν μπορούσα να φανταστώ. Μια πολύ έμπειρη δημοσιογράφος μού είχε πει κάποτε: “Αυτό το επάγγελμα θέλει πειθαρχία, αλλιώς δεν θα την βγάλεις καθαρή”. Το κατάλαβα βιωματικά. Η δουλειά μας απαιτεί πειθαρχία αθλητή – ξεκούραση, καλή διατροφή και δυνατό σώμα.

Ποια είναι εκείνη η είδηση που την “πήρες” μαζί σου στο σπίτι μετά το τέλος του δελτίου;

Όσα χρόνια κι αν περνούν σε αυτήν τη δουλειά, οι δημοσιογράφοι είναι αρκετά δύσκολο να παίρνουν τόσο μεγάλη απόσταση από τις “ειδήσεις” ώστε να ξεχνούν ότι είναι η ιστορία ζωής ενός ανθρώπου.

Προσωπικά, θυμάμαι μια υπόθεση που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όσοι χρειάστηκε να τη χειριστούμε. Επρόκειτο για τη φρικτή δολοφονία ενός μικρού κοριτσιού, της Άννυς. Χρόνια μετά, στοιχειώνει πολλές φορές τη σκέψη μου.