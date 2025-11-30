MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: “Μετά τον Άγιο Παΐσιο δεν δέχθηκα καμία τηλεοπτική πρόταση – Αν συνεχίσει θα είναι παράλογο”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και όπως αποκάλυψε παρά τη μεγάλη επιτυχία που είχε η σειρά Άγιος Παΐσιος στο Mega, δεν του έγινε καμία τηλεοπτική πρόταση τη φετινή σεζόν.

«Όταν μου έγινε η πρόταση για τη σειρά, φυσικά και υπήρξε ένας μικρός φόβος. Ένας τέτοιος ρόλος όμως δεν είναι κατάρα, είναι ευλογία σίγουρα να αναμετριέται κανείς με τέτοια πνευματικά βάθη. Είναι μεγάλη ευλογία γιατί από την ίδια την προσωπικότητα, δηλαδή τον Άγιο Παΐσιο όσο τον μελετούσα και τον γνώριζα, είχα μείνει άναυδος για το πόσο μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος και πόσο μπορεί να μοιραστεί με έναν άλλον άνθρωπο ή πόσο πόνο μπορεί να απορροφήσει» είπε αρχικά.

Το άλλο κομμάτι, αυτό της ταύτισης, είναι πρακτικά μια κατάσταση η οποία οφείλει να αντιμετωπιστεί. Ας πούμε, φέτος είχα οκτώ θεατρικές προτάσεις και καμία τηλεοπτική πρόταση. Δεν είναι παράλογο, για φέτος. Αν συνεχίσει, όμως, είναι παράλογο για μένα» δήλωσε ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

«Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να “δούμε” έναν ηθοποιό. Δηλαδή η ακριβής ετυμολογία της λέξης σημαίνει αυτός που πλάθει χαρακτήρα, που ποιεί χαρακτήρα, γιατί το ήθος στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο χαρακτήρας. Άρα έναν χαρακτήρα ποιεί ένας ηθοποιός; Όχι βέβαια. Είμαι 15 χρόνια στη δουλειά και έχω κάνει πολλούς χαρακτήρες στο θέατρο και στην τηλεόραση. Έτυχε να κάνω έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, πολύ δυνατό, πολύ επιδραστικό» τόνισε ο ηθοποιός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χαμός για ένα εισιτήριο στη Λειβαδιά

ΖΩΔΙΑ 3 ώρες πριν

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Στις κάλπες οι δικηγόροι της πόλης για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του ΔΣΘ

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Νίκος Συρίγος: “Ο Γιώργος Λιάγκας κουνάει στο δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι πώς πρέπει να φερθεί”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρης-ΑΕΛ: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για την ενδεκάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Φιέστα Αλβανών με σημαίες του UCK στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας τους – Δείτε βίντεο