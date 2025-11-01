MENOY

Πέτρος Κωστόπουλος για Βανδή – Μπισμπίκη: Όταν οι άνθρωποι έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη να τη διαφημίζουν

THESTIVAL TEAM

Με το ζευγάρι Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη ασχολήθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος το πρωινό του Σαββάτου, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακου» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός εκδότης προχώρησε σε μια ιδιαίτερη επισήμανση κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, σχολιάζοντας τις αναρτήσεις που έκαναν η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ιταλία.

Ειδικότερα, ο Πέτρος Κωστόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχω μια μικρή ένσταση. Είναι γλυκές οι εικόνες, είναι ωραίες πολύ. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι, όταν έχουν μια σχέση και είναι καλά, δεν είναι ανάγκη όλη την ώρα να τη διαφημίζουν στα social media”.

“Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα, δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη κάποτε ότι όσοι διαφημίζουν πολύ τον έρωτά τους δημοσίως κάποιο άλλο ζόρι τραβάνε”.

“Και για τα προσωπικά μου δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρώμη. Στα Τζουμέρκα μπορεί να πήγαινα και 50 φωτογραφίες με την αγαπημένη μου δεν θα ανέβαζα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Πέτρος Κωστόπουλος στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

