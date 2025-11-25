MENOY

Πέθανε η σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον: “Ήταν ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε”

THESTIVAL TEAM

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν. Tην είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο επιχειρηματίας με μια ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία την αποχαιρέτησε.

«Με την καρδιά μου συντετριμμένη μοιράζομαι ότι η Τζόαν, η σύζυγος και σύντροφός μου εδώ και 50 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Ήταν η πιο υπέροχη μητέρα και γιαγιά που θα μπορούσαν ποτέ να ευχηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου. Θα σ’ αγαπώ για πάντα, Τζόαν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Τζόαν Μπράνσον με την οποία ο επιχειρηματίας απέκτησε δύο παιδιά, εδώ και χρόνια αναφερόταν ως ο «βράχος» του δισεκατομμυριούχου και η «πηγή της σοφίας» του.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν 11 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, το 1989, στο νησί Νέκερ στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, όταν τα δύο τους παιδιά, η Χόλι και ο Σαμ, ήταν οκτώ και τεσσάρων ετών.

Η Τζόαν Μπράνσον γεννήθηκε στη Γλασκώβη το 1948, προερχόταν από μια οικογένεια με ταπεινές καταβολές, με τον πατέρα της να εργάζεται ως ξυλουργός σε πλοία για να συντηρεί εκείνη και τα έξι αδέλφια της.

