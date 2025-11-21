Παρθένα Χοροζίδου: Μου φάνηκε πολύ σκιαχτικός ο οδηγός ταξί, φοβήθηκα και έκανα ψέματα ότι μιλάω στο τηλέφωνο

Η Παρθένα Χοροζίδου ήταν καλεσμένη στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά το πρωινό της Παρασκευής, όπως προβλήθηκε στην ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον φόβο που νιώθει όταν, ως γυναίκα, κυκλοφορεί μόνη της τη νύχτα, αλλά και για ένα περιστατικό μέσα σε ταξί που την έκανε να αισθανθεί ιδιαίτερη ανασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, η Παρθένα Χοροζίδου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “θα περπατούσα από το σπίτι μου ως το θέατρο αλλά φοβάμαι να γυρίσω τη νύχτα. Θα μ’ άρεσε πάρα πολύ να το κάνω, νομίζω ότι με ενεργοποιεί πιο πολύ και θα ήμουν πιο θετική στη δουλειά και σε όλα”.

Μου κάνει εντύπωση που οι άνδρες δεν το σκέφτονται αυτό, αλλά πραγματικά δεν πάει το μυαλό σου. Δηλαδή μου είχε πει ένας φίλος μου “καλά, άμα μου έκανε αυτός αυτό, θα του έριχνα μια μπουνιά στα μούτρα” και του είπα πως μια γυναίκα μπορεί να μην το έκανε αυτό. Φοβάσαι να περπατήσεις”.

“Είχα δει ένα βιντεάκι που μια μαμά ρωτούσε “θα άφηνες το παιδί μας με μια αρκούδα ή με μια γυναίκα στο δάσος;” και της απάντησε “με μια γυναίκα”. “Θα άφηνες το παιδί μας με μια αρκούδα ή με έναν άνδρα στο δάσος” ρωτούσε μετά… “θα τον ήξερα τον άνδρα;”. Δηλαδή αρχίζει μετά και σκέφτεται αλλιώς”.

“Είδες, λέει, πως σκέφτεσαι αν μπει στην εξίσωση ένας άνδρας που δεν τον ξέρεις. που περπατάει πίσω σου, νύχτα; Μου έχει τύχει πιο μικρή, που ήμουν σε ταξί, να είχα φοβηθεί με τον άνθρωπο που δούλευε και μπορεί απλά να ήταν κουρασμένος ο καημένος. Μου φάνηκε πολύ σκιαχτικός και έκανα ψέματα ότι μιλάω στο τηλέφωνο με τον πατέρα μου ” πρόσθεσε, επίσης, η Παρθένα Χοροζίδου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.