Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για τη νέα συνεργασία με τη Βίκυ Καγιά: Πέρασαν 15 χρόνια, την γνωρίζω από 1993

Με αφορμή την παρουσίαση των Madwalk 2025, ο Σάκης Ρουβάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με την Φαίη Σκορδά όπως είδαμε το πρωινό της Τρίτης στο Μεγάλο Κανάλι.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο Έλληνας σταρ αναφέρθηκε στην επερχόμενη συμμετοχή στο σόου μόδας και μουσικής όπου και θα βρεθεί επί σκηνής και πάλι μαζί με τη Βίκυ Καγιά μετά από 15 χρόνια.

Ειδικότερα, ο Σάκης Ρουβάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είναι πραγματική χαρά και τιμή για μένα να ανοίξω φέτος τα Madwalk 2025. και να παρουσιάσω για πρώτη φορά το νέο μου τραγούδι με τίτλο “Έρωτας σκοτεινός”. Είναι όμως ακόμα μεγαλύτερη η συγκίνηση με το γεγονός ότι αυτό συνδέεται με την υποστήριξη του οράματος Ελπίδα”.

“Είναι ωραίο και να δίνεις αλλά η αλήθεια είναι ότι, μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση που υπάρχει, αυτά που παίρνω είναι ακόμα πιο σημαντικά. Οπότε για μένα, ναι , η προσφορά είναι πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ζωής”.

“Με τη Βίκυ Καγιά είχαμε συνεργαστεί ξανά στο πρώτο Madwalk, πριν από 15 χρόνια. Πέρασαν 15 χρόνια! Χαίρομαι πολύ γιατί την Βίκυ την ξέρω από το 1993” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Σάκης Ρουβάς στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά στο MEGA.