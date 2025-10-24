Ο Μπεν Στίλερ αποκάλυψε ότι η απόφαση να “κόψει” την κόρη του από ταινία του κατέστρεψε τη σχέση τους για χρόνια

Η απόφαση του Μπεν Στίλερ να κόψει τη σκηνή της κόρης του, Έλα, από την ταινία «The Secret Life of Walter Mitty» το 2013, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν η αιτία για επηρεαστεί για πολλά χρόνια η σχέση τους.

Σε συνέντευξή του στο «The Howard Stern Show» την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παραδέχτηκε ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος όταν έκοψε τη σκηνή της τότε οκτάχρονης κόρης του από την ταινία που ο ίδιος σκηνοθετούσε. «Τι τεράστιο λάθος», είπε ο Στίλερ και πρόσθεσε: «Ήταν 8 χρονών. Ήταν 8».

Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή προκάλεσε ένταση στη σχέση του με την Έλα για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Αυτό κατέστρεψε τη σχέση μας για τόσα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά. «Ήταν ένα καλό μάθημα για μένα. Πρώτα απ’ όλα, αν πρόκειται να βάλεις το παιδί σου ένα πρότζεκτ, φρόντισε να είναι σε μια σκηνή που δεν θα κόψεις ποτέ, ό,τι κι αν γίνει» συμπλήρωσε.



Ο Μπεν Στίλερ έχει δύο παιδιά, την Έλα, 23 ετών, και τον Κουίν, 20 ετών, τα οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Κριστίν Τέιλορ. Ο ίδιος είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο περιστατικό μέσα από το νέο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Stiller & Meara: Nothing Is Lost», όπου απευθυνόμενος στην κόρη του είπε: «Σε έκοψα από το “Secret Life of Walter Mitty” και μάλλον ήταν η χειρότερη απόφαση που πήρα ποτέ στη ζωή μου. Ήσουν τόσο γλυκιά».

Η Έλα, ωστόσο, δήλωσε πως δεν κρατά καμία κακία στον πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι τότε ήταν «πραγματικά φοβισμένη» με την υποκριτική και ότι ο ρόλος της «δεν ταίριαζε στην ταινία». Έκτοτε, μάλιστα, έχει ξαναπαίξει στο πλευρό του πατέρα της στις ταινίες «Night at the Museum: Secret of the Tomb» (2014) και πιο πρόσφατα στο «Happy Gilmore 2». Φέτος συμμετείχε και στην τρίτη σεζόν της σειράς «And Just Like That».

Παρ’ όλα αυτά, ο Στίλερ παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή τον οδήγησε σε βαθύτερη αυτοκριτική, βοηθώντας τον να καταλάβει τι έχει πραγματικά σημασία: «Για μένα το πράγμα πηγαίνει πιο βαθιά. Έχει να κάνει με τα δικά μου ζητήματα και την εμμονή μου με τη δουλειά ή με αυτό που αποκαλούμε τελειομανία».

Ο γιος του, Κουίν μίλησε επίσης στο ντοκιμαντέρ, περιγράφοντας πώς η αφοσίωση του πατέρα του στη δουλειά του επηρέασε την οικογένειά τους. «Μετά από μια δύσκολη μέρα ή όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, μπορούσες να χαθείς μέσα στο μυαλό σου. Και όταν έμπαινες σε αυτή την κατάσταση, ήταν δύσκολο να σε βγάλουμε από εκεί. Αυτό επηρέαζε την ευχάριστη πλευρά των διακοπών μας». Και συνέχισε: «Έχεις όλους αυτούς τους ρόλους να ισορροπήσεις — σκηνοθέτης, ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος — αλλά και πατέρας, σωστά; Και μερικές φορές ένιωθα ότι αυτό το τελευταίο έμενε πίσω».

