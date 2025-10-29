O Κρις Έβανς έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Η Άλμπα Μπαπτίστα γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Κρις Έβανς, καθώς η Άλμπα Μπαπτίστα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ο πρωταγωνιστής των «The Avengers» στα 44 του χρόνια απέκτησε το πρώτο του παιδάκι την Παρασκευή (24.10.2025) και είναι καρπός ενός μεγάλου έρωτα. Ο Κρις Έβανς και η σύζυγός του Άλμπα Μπαπτίστα είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια και παντρεμένοι τα τελευταία δύο.

Η 28χρονη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι τους στη Μασαχουσέτη και σύμφωνα με το ΤΜΖ, το ζευγάρι θα δώσει στην κόρη του το όνομα Άλμα Γκρέις.

Ο Κρις Έβανς και η Άλμπα Μπαπτίστα παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023, σε μια ιδιωτική τελετή στο Cape Cod της Μασαχουσέτης.