Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση: Είχα πιάσει πάτο, έχασα οικογένεια, φίλους, σπίτια, τα πάντα

Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τον Κωνσταντίνο Βασάλο παραχώρησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Ο διακεκριμένος σεφ μίλησε για την τηλεόραση, την προσωπική του ζωή, την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, αλλά και την αποτοξίνωση.

«Η τηλεόραση προέκυψε τυχαία! Όσοι είχαμε πάρει Χρυσό Σκούφο, ερχόντουσαν από την παραγωγή του MasterChef να μας μιλήσουν και να μας κάνουν συνεντεύξεις. Εγώ δεν ήμουν στν αρχική τριάδα, αλλά μπήκα μια μέρα πριν το πρώτο γύρισμα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε στη συνέχεια: «Η τηλεόραση με βοήθησε να βγάλω χρήματα, που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα τα είχα. Είμαι ήρεμος, χαζομπαμπάς και απολαμβάνω τη ζωή. Δεν έχω ρίξει ποτέ γυναίκα με το φαγητό μου, αλλά με τον χαρακτήρα μου».

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ανέφερε επίσης: «Η εξάρτησή μου στις ουσίες διήρκησε περίπου 14-15 χρόνια, από τα 16 μου μέχρι τα 30. Στα τελευταία μου, είχα μείνει 60 κιλά. Είχα πιάσει πάτο και είχαν απομακρυνθεί όλοι από δίπλα μου. Τρεις φορές πήγα να πεθάνω από υπερβολική δόση, αλλά ευτυχώς ήταν κάποιος δίπλα μου και με πήγε στο νοσοκομείο.

Έχασα οικογένεια, φίλους, σπίτια, τα πάντα. Είχαν προσπαθήσει να με σταματήσουν, αλλά δεν δεχόμουν. Ήταν δύσκολο πράγμα η αποτοξίνωση. Ο δρόμος της αποτοξίνωσης είναι μοναχικός, δεν ήθελα κανέναν δίπλα μου».