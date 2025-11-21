MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία από την περίοδο που έκανε bodybuilding

|
THESTIVAL TEAM

Μια φωτογραφία από την περίοδο που έκανε bodybuilding δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν γράφοντας χαρακτηριστικά στο story που έκανε: «Πριν κάποια χρόνια, τι ωραία χρόνια».

Στην εικόνα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πόζαρε με ένα μαύρο εσώρουχο δίπλα σε έναν άλλον αθλητή, δείχνοντας το γυμνασμένο κορμί του.

Δημήτρης Αλεξάνδρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Δήμος Καλαμαριάς: Πότε έρχεται το Book Friday στις βιβλιοθήκες

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Η Ελβετία αναζητά 85.000 εργαζόμενους – Οι μισθοί παίζουν μεταξύ 3.500 και 6.500 ευρώ σε αυτούς τους τομείς

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

The Voice: Βρέθηκαν μαζί στη σκηνή Χρήστος Μάστορας και Stan – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Διαμαντής Καραναστάσης για την παραίτησή του από βουλευτής: Και πολύ κάθισα, οι συμπολίτες μού φωνάζουν μπράβο στον δρόμο από χθες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 49 λεπτά πριν

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μ. Θεοδωράκη από την Δευτέρα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Δήμος Δέλτα: Δύο νέες, σύγχρονες παιδικές χαρές στη Σίνδο – Δείτε εικόνες