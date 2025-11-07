Ο Diddy εντοπίστηκε από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ στη φυλακή

Με προβλήματα ξεκίνησε το ταξίδι νηφαλιότητας του Diddy μέσα στη φυλακή Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, όπου μεταφέρθηκε πρόσφατα μετά από δικό του αίτημα.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 55χρονος ράπερ και μουσικός παραγωγός που έχει καταδικαστεί σε 50 μήνες φυλάκισης για μεταφορά γυναικών με σκοπό την πορνεία, εντοπίστηκε από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ.

Όπως αναφέρεται, ο Diddy είχε στην κατοχή του αλκοόλ, το οποίο φτιάχνεται από Fanta, ζάχαρη και μήλα, που οι κρατούμενοι αφήνουν να ζυμωθούν για δύο εβδομάδες, ώστε να μετατραπούν σε αλκοολούχο μείγμα.

Μετά το συμβάν σχεδιαζόταν η μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του TMZ, ο ράπερ θα παραμείνει τελικά στο ίδιο τμήμα.

Ο Diddy είχε εστιάσει ιδιαίτερα στη νηφαλιότητά του σε επιστολή του προς τον δικαστή πριν την ανακοίνωση της ποινής του τον περασμένο Οκτώβριο, υποστηρίζοντας ότι ήταν νηφάλιος για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια. Είχε επίσης αναγνωρίσει πως «είχε χάσει τον δρόμο του λόγω ουσιών» αναφέροντας πως οι δεκατρείς μήνες φυλάκισης τον είχαν «ταπεινώσει και σπάσει στην καρδιά του», «πνευματικά, σωματικά και ψυχικά»

«Ο παλιός μου εαυτός πέθανε στη φυλακή και μια νέα εκδοχή μου ξαναγεννήθηκε. Η φυλακή ή θα σε αλλάξει ή θα σε σκοτώσει — εγώ επιλέγω να ζήσω», είχε γράψει.