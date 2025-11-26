Ο Άρης Τσάπης και η σύζυγός του φωτογραφίζονται με τους γιους τους μπροστά στα χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μια οικογενειακή φωτογραφία με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους δημοσίευσε η σύζυγος του Άρη Τσάπη.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram η Ειρήνη Ξυπνητού, που πριν από μερικές εβδομάδες έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, εκείνη και ο ηθοποιός ποζάρουν, φορώντας ασορτί πιτζάμες, μαζί με τα παιδιά τους. Ο μεγάλος γιος του ζευγαριού έχει σκαρφαλώσει στους ώμους του πατέρα του, ενώ ο μικρότερος βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία μοιράστηκε η Ειρήνη Ξυπνητού, κάνοντας έναν απολογισμό της χρονιάς που θα φύγει. Όπως έγραψε: «2025 σε ευχαριστώ που μου χάρισες όλα όσα ζητούσα. Η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου πλησιάζει και επιτέλους μετά από δύο χρόνια νιώθω πλήρης. Δεν ήρθαν όλα βολικά και εύκολα αλλά σημασία έχει ότι τα καταφέραμε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σε όλα αυτά που μας περίμεναν. Το 2026 εύχομαι να μας αφήσει ακριβώς έτσι. Αγαπημένους, υγιείς και ευτυχισμένους! Καλές γιορτές με υγεία και γεμάτες αγκαλιές σε όλους».

Δείτε τη φωτογραφία: