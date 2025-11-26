MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Άρης Τσάπης και η σύζυγός του φωτογραφίζονται με τους γιους τους μπροστά στα χριστουγεννιάτικο δέντρο

|
THESTIVAL TEAM

Μια οικογενειακή φωτογραφία με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους δημοσίευσε η σύζυγος του Άρη Τσάπη.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram η Ειρήνη Ξυπνητού, που πριν από μερικές εβδομάδες έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, εκείνη και ο ηθοποιός ποζάρουν, φορώντας ασορτί πιτζάμες, μαζί με τα παιδιά τους. Ο μεγάλος γιος του ζευγαριού έχει σκαρφαλώσει στους ώμους του πατέρα του, ενώ ο μικρότερος βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του.

Τη συγκεκριμένη φωτογραφία μοιράστηκε η Ειρήνη Ξυπνητού, κάνοντας έναν απολογισμό της χρονιάς που θα φύγει. Όπως έγραψε: «2025 σε ευχαριστώ που μου χάρισες όλα όσα ζητούσα. Η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου πλησιάζει και επιτέλους μετά από δύο χρόνια νιώθω πλήρης. Δεν ήρθαν όλα βολικά και εύκολα αλλά σημασία έχει ότι τα καταφέραμε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σε όλα αυτά που μας περίμεναν. Το 2026 εύχομαι να μας αφήσει ακριβώς έτσι. Αγαπημένους, υγιείς και ευτυχισμένους! Καλές γιορτές με υγεία και γεμάτες αγκαλιές σε όλους».

Δείτε τη φωτογραφία:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη Γέφυρα σωτηρίας για μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο – Από Σίνδο στο Ιπποκράτειο σε μόλις 13 λεπτά – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Ρία Ελληνίδου αντικατέστησε την Δήμητρα Ματσούκα στα Madwalk 2025 – Όλο το παρασκήνιο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Άρης: 10 πρώην ποδοσφαιριστές ζητούν επιστροφή τίτλων ή 2 εκατομμύρια ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πήγαν ως υποψήφιοι αγοραστές σε αντιπροσωπεία, πήραν αυτοκίνητο για test drive και δεν το επέστρεψαν ποτέ

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Έκτακτη σύγκληση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας “Adel”